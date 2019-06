Napio se i popeo na skakaonicu u Karlovcu: HGSS ga je spustio

Radi se o muškarcu iz Karlovca koji je malo previše popio i još ga je vrućina lupila u glavu. Kombinacija tih stvari je dovela do toga da se nije mogao sam spustiti sa skakaonice. Vezali smo ga sa pojasom i lagano spustili dolje. On je sjeo u hladu i čekao Hitnu. Ne znamo zašto je to napravio jer nije baš bio u stanju pričati, rekao nam je pročelnik HGSS-ove stanice u Karlovcu Dubravko Butala koji je sa svojim kolegama u subotu popodne spasio pijanog muškarca sa skakaonice visoke 10 metara na Foginovom kupalištu.

Cijeli događaj objavili su na svojoj Facebook stranici, a sve su snimili i prolaznici koji nisu mogli vjerovati što se događa.

- Ako se dogodi nešto loše, piješ da zaboraviš; ako se dogodi nešto lijepo, piješ da proslaviš; a ako se ništa ne događa, piješ da bi se nešto dogodilo. (Charles Bukowski). Na poziv dežurnom spašavatelju #HGSS Stanice Karlovac, upućenom od Kluba spasilaca na vodama Karlovac koji svakodnevno paze na sigurnost kupača na Foginovom kupalištu u gradu Karlovcu, na teren izlaze tri spašavatelja koji pružaju pomoć osobi koji nije mogla uživati u ljetnim vrućinama bez tekućih dodataka, na skakaonici od 10 metara visine. Nakon pomoći da se osoba spusti na tlo, ista je predana djelatnicima ZZHM Karlovačke županije. Uz HGSS u akciji su sudjelovali i pripadnici MUP RH. - napisali su na Facebooku.

- Naletio sam kada su ga skidali, policija mu je izmjerila alkohol u krvi, a kasnije ga je odvela hitna - kratko je prokomentirao čitatelj.

Tema: Hrvatska