Za natječaj sam saznala preko profesorice hrvatskog Damire Nujić, koja me pitala bih li napisala priču koju bismo prijavili na natječaj. Malo sam se dvoumila jer nisam imala pravu ideju o čemu bih pisala, no profesorica je rekla da će me prijaviti jer misli da bih ja to mogla dobro odraditi, rekla je Stella Ristović.

Ova vukovarska maturantica, učenica Gimnazije Vukovar, osvojila je prvu nagradu na natječaju Ministarstva branitelja za najbolju priču o Domovinskom ratu. Njenu su priču odabrali među 208 djela, koliko ih je pristiglo na natječaj.

Ministarstvo je odredilo temu rada - Domovinski rat, i priča je mogla biti ispričana kao jedan izdvojeni događaj ili se općenito odnositi na rat. Također je mogla biti ispričana kao fikcija i kao stvarni događaj, ali onda je uz priču trebalo navesti i svjedoka tog događaja. Na temelju tih odrednica Stella je odlučila pisati o silovanim ženama u Domovinskom ratu jer to je tema koja je, prema njenome mišljenju, i danas tabu iako se zna da je mnogo žena u Vukovaru tijekom rata prošlo tu torturu.

- Moja priča u potpunosti je fikcija iako sam u više navrata u medijima imala priliku čitati ispovijedi silovanih žena. Priču nisam temeljila ni na jednom tom svjedočanstvu nego sam je ispričala kroz neke svoje emocije. Počela sam pisati i riječi su same tekle. Trebalo mi je dan-dva da napišem tekst koji me zadovoljava - kaže Stella, koja je rođena Vukovarka.

Otac joj je bio branitelj Vukovara, a mama je završila u progonstvu. Kad su čuli da je Stellina priča proglašena najboljom, ponosno su izgrlili kćer.

Stella je priču nazvanu “Dio mene” pisala u prvom licu. Opisujući traumatičan doživljaj silovanja, čitatelju prenosi snažne i bolne slike, izmiješane s nevjericom da se to zaista događa. Rasplet događaja na kraju priče donosi nadu, mir i ipak - život. Osim priznanja, Stella je od Ministarstva dobila 3000 kuna, koji će joj, kaže, dobro doći tijekom ljeta jer neće morati raditi sezonske poslove nego će moći posvetiti se pripremama za maturu i daljnje školovanje.

Stella planira upisati vojnu akademiju, iako njezini roditelji nisu baš oduševljeni tim odabirom, ali joj daju podršku.