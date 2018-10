'Napokon je manji broj žena koje su umrle od raka dojke'

Karcinom dojke predstavlja velik zdravstveni problem od kojega još uvijek u Hrvatskoj godišnje umire 850 žena, a iako screening kampanje koje se provode posljednjih dvanaest godina daju rezultate, potrebno je nastaviti jačati svijest o važnosti rane detekcije te opasne smrtonosne bolesti, poruke su 19. Dana ružičaste vrpce kojim se u subotu u Zagrebu obilježava sjećanje na sve umrle od raka dojke.

Manifestaciju organizira Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna, a uoči tradicionalne povorke sjećanja ispred Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Zagrebu okupljenima se uime predsjednika Vlade obratio ministar zdravstva Milan Kujundžić.

POGLEDAJTE VIDEO

Dan ružičaste vrpce u Zagrebu: “Aparat za intraoperativno zračenje će ženama spašavati živote” Reporter: Bogdan Blotnej Posted by 24sata Politiko on Saturday, October 6, 2018

- Karcinom dojke je uistinu jedan velik zdravstveni problem, kako po pojavnosti, tako i po smrtnosti - rekao je Kujundžić. Screening koji se provodi posljednjih 12 godina daje rezultate te se bolest otkriva u sve ranijoj fazi, napomenuo je, no i dalje se nerijetko bolest otkrije tek kad je već jako uznapredovala. Stoga je pozvao sve žene, a osobito one čija je obiteljska anamneza opterećena karcinomom dojke, da na vrijeme idu na ultrazvuk i mamografiju.

S time na umu vlada je, kako je rekao, u mjesecima koji su iza nas opremila bolnice diljem Hrvatske ultrazvučnim aparatima vrhunske rezolucije, koji jedini mogu prepoznavati male tumore. Također je nabavljena i nova generacija mamografa te šest novih magneta, nužnih za bolje postavljanje dijagnoze, odnosno, donošenje preciznih terapijskih odluka.

- Dakle, ustrajmo svi zajedno - vi na vrijeme dođite na preglede, a mi ćemo učiniti sve, što s pozicije vlade, ministarstva, i nadasve nas koji radimo u zdravstvu, da hrvatske žene što ranije prepoznaju da imaju bolest te time i budu izliječene, poručio je ministar Kujundžić.

Izaslanik predsjednice Republike Damir Eljuga istaknuo je kako je od 2006., kada je pokrenuta nacionalna kampanja ranog otkrivanja raka dojke, provedeno pet ciklusa poziva ženama u dobi od 50 do 60 godina za besplatne mamografske preglede, te je do 2017. godine razina smrtnosti smanjena za 15 do 20 posto - s više od tisuću žena, na 850.

Međutim, i dalje je problem odaziv, koji za sada iznosi 60 posto, napomenuo je Eljuga, a cilj je minimum 80 posto: "Onda ćemo, uvjeren sam, za pet godina imati smanjenje mortaliteta ne samo za 15, nego vjerujem možda i za 25 do 30 posto", rekao je.

Podršku akciji svojom su nazočnošću dali i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ivan Ćelić, predsjednik zagrebačke gradske Skupštine Andrija Mikulić i mnogi drugi, a u ime zagrebačkog gradonačelnika i Grada Zagreba obratio im se i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč. Naglasio je važnost osvještavanja potrebe rane detekcije karcinoma, jer "svijest o tome je pola puta do pobjede".

- Mi se ovdje borimo za nešto najvrjednije - naše majke, sestre, supruge, prijateljice. Ima li što vrjednije od toga?, poručio je.

Okupljenima je na dolasku zahvalila predsjednica udruge Europa Donna Vesna Ramljak.

- Smrtnost u Hrvatskoj napokon se smanjila; napokon imamo manji broj žena koje su umrle od karcinoma dojke. To je nešto zbog čega je meni srce ogromno, jer pokazuje da sve što radimo, ipak ima nekog efekta, ipak nas žene čuju. A danas ako nas čuju i jedna ili dvije, napravili smo super stvar, rekla je Ramljak.

Povorka sjećanja na umrle žrtve raka dojke i one koje se bore s tom zloćudnom bolesti od Trga Republike Hrvatske krenula je Masarykovom ulicom prema Trgu Petra Preradovića, gdje će se do 14 sati održavati prigodni program uz puštanje ružičastih balona, a u sklopu manifestacije provodi se i kampanja 'Darujmo ružičasti život', čiji je cilj prikupiti novac za intra-operativno zračenje.

Tema: Hrvatska