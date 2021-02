Saslušanjem Gabrijela Čekića (22) iz Mirkovaca započelo je suđenje četvorki koja je osumnjičena da je u kolovozu 2018. u uličnoj tučnjavi teško ozlijedila i oslijepila Ivana Mikuljana (23) iz Andrijaševaca.

Trećeoptuženi Čekić je jedini rekao da se osjeća krivim zbog kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi, ali da mu je žao zbog toga kako je Mikuljan završio i nitko nije očekivao da će se tučnjava tako okončati. Ostali optuženici, Luka Miškulin (22) iz Mirkovaca, Domagoj Culej (25) iz Jarmine i Danijel Hodak (22) iz Rokovaca izjavili su da se ne osjećaju krivima za tučnjavu iako su u njoj dokazano sudjelovali. Na početku suđenja saslušane su snimke saslušanja Čekića u policiji i državnom odvjetništvu.

- Svemu je prethodio događaj na kirvaju u Rokovcima gdje sam bio sa Miškulinom i još dvojicom prijatelja. Tamo sam se zakačio sa Mikuljanom koji me je počeo gurati. Priskočio mi je u pomoć Miškulin koji ga je odgurnuo, a ja sam prema njihovoj ekipi bacio čašu. Tu je nastala tučnjava. Njih deset iz Rokovaca i Retkovaca su tukli nas četvoricu. Idući dan se to pročulo. Dečki iz Vinkovaca koji su sa nama u Facebook grupi 'Samo Vinkulja' su bili ljuti i govorili su da bismo se trebali tući sa njima. Nakon toga, nekoliko dana ekipa iz Rokovaca je slala poruke Domagoju Culeju i tražila tučnjavu. Poručivali su nam da se pazimo na Vinkovačkim jesenima. Napisao sam u grupi da ja to više neću trpjeti, da se idem sam sa njima obračunati jer se nikoga ne bojim, a onda su mi i drugi dečki rekli da će isto doći. Tu večer, 22. kolovoza, našli smo se u Casinu u Vinkovcima. Sa nama tada nije bio Culej. On je došao zadnji, kasnije, svojim autom. Tada sam od L.P. iz Rokovaca dobio sliku njegove ekipe i poruku da nas oni čekaju. Pitao je da li da oni dođu u Vinkovce ili ćemo mi kod njih. Napisao sam mu da me ostavi na miru. No, on je ponovo napisao da dođemo na Lapovce. Rekao sam im da ne idem nikamo, da smo mi u centru i pozvao ih da se tu nađemo. Nas 7-8 je došlo do parkinga i vidjeli smo auto koji dolazi. Bio je pun ljudi. Izašli su prvi Mikuljan i L.P. Pričao sam sa njima o tome što se dogodilo na kirvaju. Pitao sam Mikuljana zašto me je gurnuo. Zazvonio mi je telefon i ja sam se odvojio od njih, da se javim. Okrenuo sam im svima leđa. Kad sam završio razgovor i pogledao iza sebe oni su se tukli. Hodak je tukao nekoga pa sam ja udario njega u stražnjicu. Vidio sam da na tlu leži L.P. Mikuljana nisam vidio. Ne znam tko je započeo tučnjavu - kazao je na saslušanju u odvjetništvu Čekić dodajući kako Mikuljana nije znao od ranije, nego od tog događaja na kirvaju.

Dodaje kako je dosta toga vidio kasnije na snimci nadzorne kamere koja mu je pokazana u policiji.

- Nisam vidio tko je udario oštećenog Mikuljana - kazao je Čekić kojemu je potom opet pokazana snimka nadzorne kamere. Na usporenoj snimci kamere vidi se automobil Domagoja Culeja koji dolazi na mjesto događaja nakon što se ekipa već okupila. On se priključuje svojim Vinkovčanima nakon što je Mikuljan već dobio udarac i ležao na tlu, što ga oslobađa krivnje za teško ozljeđivanje žrtve Ivana Mikuljana, ali ne oslobađa krivnje sudjelovanja u tučnjavi.

Inače, optužnica državnog odvjetništva najviše tereti prvooptuženog Luku Miškulina za kojega se tvrdi da je zadao snažan udarac šakom oštećenom Mikuljanu, koji je bio ključan jer je zbog njega mladić pao na tlo i udario glavom u beton. Udarce je dobio i Danijel Hodak, također optužen za sudjelovanje u tučnjavi, ali on je bio u ekipi od oštećenog. I on je pao na tlo, a potom zadobio udarce Miškulina, Čekića, Culeja i drugih.

Oštećeni Ivan Mikuljan je nakon tog obračuna bio u komi, jedva je preživio ozljede i ostao potpuno slijep. Postavio je imovinsko pravni zahtjev u neovisnom parničnom postupku u navodnom iznosu od oko 1,5 milijun kuna. Opunomoćenik oštećenog je zatražio da se saslušanje Ivana Mikuljana obavi u odvojenoj prostoriji, putem video linka, u odsutnosti optuženika, obzirom da se smatra kako bi ono moglo izazvati dodatni stres oštećenom koji boluje od epilepsije. Sutkinja je taj prijedlog usvojila.

Ostali optuženici rekli su kako će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.

Na sljedećoj raspravi biti će saslušani svjedoci Filip Nikolić, Luka Pranjković te Matej Levaković.