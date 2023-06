Napokon ruše ruglo na Glavnom kolodvoru: 'Sve ćemo ukloniti. Što ću graditi? Koga to zanima'

Nakon višegodišnjeg iščekivanja i nekoliko odgoda, u ponedjeljak ujutro krenulo je rušenje devastirane zgrade u Paromlinskoj ulici u Zagrebu. Riječ je o zdanju koje se propadalo posljednjeg desetljeća u neposrednoj blizini Glavnog kolodvora, a u kojem je nekada bila smještena Zagrebačka banka.

- Ne brinite, ruši se i sve će biti uklonjeno. Na tome se radi, a sad koliko će rušenje trajati ne mogu vam reći jer ni vi ni ja ne znamo što ćemo tijekom rušenja zateći. Riječ je o objektu od 13.000 kvadrata betona. Pa kada gradite kuću ne znate što vas čeka, kako ja mogu znati što me čeka s ovakvim objektom – kaže nam vlasnik zgrade i zemljišta Josip Baričević, inače poznati vlasnik lanca ljekarni.

Na pitanje što planira podići na tom mjestu kaže: "To je moje privatno vlasništvo i ne znam koga to uopće zanima."

Iz Grada nam kažu kako je vlasnik krenuo u rušenje nakon što je Grad sam krenuo to obaviti.

- U vezi s rušenjem Zagrebačke banke u Paromlinskoj ulici obavještavamo Vas da je za rušenje predmetnog objekta izrađen projekt uklanjanja građevine te je pokrenut postupak nabave za odabir izvođača radova na rušenju objekta. Nakon što je Grad pokrenuo postupak nabave za odabir izvođača radova za rušenje, vlasnik je sam započeo s rušenjem - navode iz Grada.

Baričevićeva zgrada nalazi se na gotovo 9500 kvadrata vrijednog zemljišta u samom centru Zagreba. Prema pisanju medija, prvotni je plan bio izgraditi poslovno-trgovački kompleks s ugostiteljskim i hotelskim sadržajima, no nova građevina ne smije izlaziti iz gabarita stare, odnosno ne smije biti veća od četiri nadzemne etaže. Sada se nagađa, s obzirom na to da Baričević ne želi to javno komentirati, da će se na tom mjestu graditi uredski prostori.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL



Inače, zgradu koja se od jučer pretvara u pepeo početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća projektirao je Kazimir Ostrogović, renomirani zagrebački arhitekt, za potrebe tadašnje Komunalne banke. Ona je na toj adresi imala poslovnicu od 1956. godine. Gradnja je trajala dvije godine do 1964. godine, nakon čega je u nju bila je smještena uprava banke, a u prizemlju je bila poslovnica. Prostirala se na 5500 kvadrata i bila postala je druga najveća poslovnica Zagrebačke banke u zemlji.

Trebao biti moderni trgovački i poslovni centar

U lipnju 2012. godine Zagrebačka banka je odlučila prodati Ostrogovićevu zgradu i preseliti poslovnicu u prizemlje Eurocentra na Miramarskoj ulici. U prosincu iste godine premjestila je i upravu banke iz Paromlinske 2 u zgradu na Trgu bana Josipa Jelačića.

Banka je tada preko svoje agencije za nekretnine ZANE prikupljala ponude, a početna cijena bila je 12,5 milijuna eura.

Zgradu je prodala građevinskoj tvrtki, tadašnjoj Stipić grupi, danas tvrtki Konos Construction. Još prije prodaje zgrade Stipić grupi, banka je naručila od uglednog zagrebačkog arhitektonskog biroa 3LHD studiju razvoja “Projekt Paromlinska”, koja je predvidjela rušenje postojeće Ostrogovićeve zgrade i zatim gradnju novog, modernog trgovačkog, ugostiteljskog i poslovnog centra.

Prema urbanističko-arhitektonskom “Projektu Paromlinska” biroa 3LHD, postojeća parcela od devet tisuća četvornih metara, na kojoj je podignuta Ostrogovićeva zgrada, trebala se spojiti s golemim javnim parkiralištem od gotovo dvije tisuće kvadrata, tako da je taj poslovno-trgovački centar trebao imati tri podzemne i šest nadzemnih garaža, sveukupne površine 59 tisuća četvornih metara, pisao je Express.

Plan nisu realizirali

Projekt je predviđao i premještanje autobusnog terminala, koji se nalazi na otvorenom, u prizemlje novog objekta. Postojao je plan da Zagrebačka banka vrati poslovnicu na staru lokaciju nakon dovršetka novog poslovnog centra na mjestu postojeće zgrade banke. Tom “Projektu Paromlinska” zeleno svjetlo dao je i Grad Zagreb 2012. godine. Međutim, ništa se nije realiziralo. Stipić grupa je bankrotirala, pa je tako zgrada u Paromlinskoj 2, koja je bila čak kupljena kreditom Zagrebačke banke, ponovno vraćena banci. Zgrada je propadala sve više, a zatim je 2018. godine održana dražba na Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Pokojni gradonačelnik Milan Bandić tom prigodom poručio je investitorima da ne smiju graditi izvan gabarita postojeće zgrade te da će Grad Zagreb učiniti sve da zaštiti tu središnju os i vizurni koridor prema katedrali.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na dražbi je zgradu kupila tvrtka Energenius Loci zagrebačkog poduzetnika Josipa Baričevića, vlasnika lanca ljekarni i bivšeg poslovnog partnera bivšega generala Ivana Čermaka u njegovim tvrtkama Crodux Derivati i Crodux Derivati Dva. Prema pisanju Expressa platili su je 75,4 milijuna kuna. U poslovnome miljeu govorilo se da je riječ o top transakciji, koja bi u sljedećem razdoblju mogla ubrzati revitalizaciju cijelog toga kvarta smještenog između Glavnoga kolodvora i Gradskog poglavarstva.

Novi vlasnik medijima je tad govorio kako smatra da je riječ o sjajnoj lokaciji i da se nada kako će projekt trgovačko-poslovnog centra s hotelskim i ugostiteljskim sadržajima u Paromlinskoj 2 zaživjeti.