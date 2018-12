Ulaskom u novu godinu dolazi ledeni val: Očekuje se i snijeg...

Idućih dana u većini krajeva bit će djelomice sunčano, do srijede bez znatnije promjene temperature, ali na Jadranu uz često umjerenu, ponegdje i jaku buru i tramontanu, osobito na sjevernom dijelu. Oblačnije će biti u u nedjelju i ponedjeljak, uz mjestimice malo kiše, na kopnu i snijega. U drugoj polovini sljedećega tjedna, od srijede nadalje, znatno se povećava vjerojatnost hladnijeg i vjetrovitijeg vremena, na kopnu uz češći povremeni snijeg, javlja HRT.

Subota - uglavnom suho

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između -2 i 0 °C, a najviša dnevna od 5 do 7 °C.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ujutro mjestimice i maglu. Jutro hladno, a najviša dnevna temperatura oko 6 ili 7 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prijepodne pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom ili sumaglicom. Poslijepodne porast naoblake. Vjetar uglavnom slab, uz obalu bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -4 °C, uz obalu između 3 i 6 °C. Najviša dnevna u gorju od 4 do 6 °C, na moru između 11 i 13 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena, ujutro ponegdje i jaka bura. More malo do umjereno valovito. Jutro u unutrašnjosti hladno uz temperaturu od -3 do 1 °C, uz obalu i na otocima od 3 do 8, a najviša dnevna između 11 i 14 °C.

Na jugu Hrvatske pretežno sunčano, uz uglavnom slabu buru i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 °C, a najviša dnevna između 10 i 14 °C.

U nedjelju i ponedjeljak ponegdje slabe oborine, a onda...

I idućih dana u unutrašnjosti većinom djelomice sunčano, ali u nedjelju i ponedjeljak oblačnije, mjestimice uz mogućnost za malo kiše i snijega, osobito u sjevernim i istočnim krajevima. U utorak uglavnom suho, a od srijede hladnije, uz povećanje vjerojatnosti za snijeg.

Na Jadranu djelomice sunčano, pri čemu u nedjelju u Dalmaciji oblačnije, ponegdje vjerojatno uz malo kiše. Puhat će umjeren, u nedjelju i ponedjeljak mjestimice i jak sjeverni vjetar, a od utorka bura, koja će osobito u četvrtak pojačati. Temperatura zraka bez veće promjene, ali će osjećaju hladnoće pridonositi povremeno umjeren i jak vjetar.

Izraženija hladna fronta na prelasku iz stare u novu godinu

Prolazak hladne fronte koja će nas rubno zahvatiti moguć je oko 30. prosinca, nakon čega će opet brzo ojačati anticiklona. Na prelasku iz stare u novu godinu, odmicanje anticiklone prema britanskom otočju omogućit će prodorima sa sjevera dolazak i do naših krajeva. U takvom bi razvoju situacije početkom 2019. godine izraženija hladna fronta uz nastanak ciklone nad morem donijela zimsku situaciju, piše Neverin.hr.

Dolazak hladnog vala u Hrvatsku najavljuje i servis Severe Weather Europe. Zahlađenje bi trebalo početi već oko 30. prosinca i nastaviti se u prvim danima nove godine.

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, kraj godine u dijelovima zemlje donosi oborine na granici kiše i snijega.

- U nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti uz promjenljivu naoblaku bit će slabih oborina na granici kiše i snijega, češće u istočnoj Hrvatskoj. Na Jadranu više sunčanih razdoblja, no u nedjelju uz prolazno više oblaka mjestimice može pasti malo kiše. Na Novu godinu barem djelomice sunčano i malo hladnije. Bit će razmjerno vjetrovito, uz umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak i sjeverac, duž obale i s olujnim udarima, a potkraj ponedjeljka i buru. U utorak vjetar u slabljenju - stoji u prognozi DHMZ-a.

