Napokon stiže pravo proljeće, temperature rastu do 20 Celzija

Bit će pretežno vedro, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar na kopnu slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno s olujnim udarima. Poslijepodne mjestimice u Dalmaciji i umjeren sjeverozapadnjak a uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15 Celzija, u gorskim područjima malo niža.

Slično vrijeme nastavit će se i sljedećih dana, a u utorak temperature rastu do 17 Celzija, a lokalno će sljedećih dana rastii do 20 stupnjeva.

Vjetar otežava promet

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), izvijestio je Hrvatski auto-klub u ponedjeljak.

Jak vjetar puše i na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče između tunela Sveti Rok i vijadukta Božići te A6 Rijeka-Zagreb između tunela Tuhobić i čvora Kikovica. Vozi se uz ograničenje brzine, no autoceste su otvorene za sve skupine vozila.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa u zoni dvosmjernog prometa na mostu Sava u smjeru Zagreba vozi se usporeno, u koloni od oko 1,5 km.

Večeras od 22 sata do 6 sati na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na najviše 15 minuta bit će prekinut promet u zoni čvorova Novska i Okučani (133. i 136. km.); na autocesti A4 Goričan-Zagreb večeras između 22 sata i 6 sati zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na najviše 15 minuta bit će prekinut promet u zoni čvorova Čakovec i Ludbreg (21. i 24. km). te između čvorova Varaždin i Novi Marof u smjeru Zagreba.

Večeras od 21 do 6 sati zbog redovnog održavanja bit prekinut promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo1 i Vrbovsko u smjeru Rijeke.

Do 26. ožujka zbog radova na dijelu Jadranske magistrale (DC8) Rijeka- Bakar i državnoj cesti DC40 Bakar -Sveti Kuzam vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a danas 21. ožujka od 11 do 12,44 sati promet će se povremeno i prekidati. 

Na graničnom priejalzu Bregana/Obrežje teretna vozila na izlaz čekaju tri sata, a na ulaz na prijelazu Tovarnik/Šid pet sati.

U pomorskom prometu nema poteškoća.