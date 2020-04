'Napravit ćemo dokument koji će vrijediti za prolaz kroz EU'

Ministar turizma Gari Capelli predsjedao je videokonferencijom ministara turizma država članica Europske unije o posljedicama korona virusa na sektor ruzima.

Čelnici turističkih resora su razgovarali o mjerama koje se mogu i koje je potrebno poduzeti da se taj sektor što brže oporavi nakon popuštanja restriktivnih mjera ograničavanja putovanja i poslovanja turističkih objekata.

- Treba postojati zajednički plan izlaska iz krize na razini Europe i kroz protokole putovanja, dakle kroz zdravstveni dio, da se napravi zajednički dokument. On bi vrijedio za prolaz kroz kvalitetan protokol i da on vrijedi za sve zemlje Europske unije - poručio je Gari Capelli nakon sastanka.

- Turizam će morati imati veliki iskorak u proračunu od onoga što se planiralo. On je ključan za spašavanje nacionalnih ekonomija, 12 posto BDP-a utječe na ekonomiju primjerice Italije. To je dokaz da nije samo Hrvatska, tu su i Španjolska, Portugal, Grčka... - rekao je.

Njemačka je pohvalila predsjedanje Hrvatske u kriznoj situaciji i ne samo u sektoru turizma, rekao je Capelli na kraju izlaganja.

- Mi smo 2018. u Sofiji na ministarskom sastanku dali bili prijedlog da se formira poseban fond za turizam zbog eventualnih problem nekih država kao što su izbjegličke krize ili poplave. Nama se nešto drastično dogodilo. Dobili smo potporu i svi smo zajedno u tome i idemo maksimalno prema turizmu koji će zauzeti drugačiju poziciju nego što je to do sad imao - poručio je Capelli.

Na pitanje što će biti sa stranim turistima što se tiče zračnih koridora, Capelli je rekao da su definirali protokol i tamo gdje neće moći imati zajednički protokol će dogovoriti bilateralno.

- Koridor cestom, željeznicom, plovnim putem i aviopromet smo pokrenuli i nadam se da ćemo sve dogovoriti. Tamo gdje neće to ići će ići bilateralno sa zemljama koje su zainteresirane. Već sad postoji dio zemalja koji je zainteresiran - poručio je. Što se tiče vaučera, Capelli je rekao da je "tjedan odmora vrijedan" planiran prije osam mjeseci i to za Usrks. To je bilo prije korona virusa.

- Javilo se puno tvrtki koje su htjele dati popuste. Cro kartica ostaje i u pripremi je, može krenuti krajem lipnja, početkom srpnja - rekao je.

Što se tiče stategije turizma, Capelli kaže da je korona poništila sve strategije svih zemalja.

- Mi smo trebali pokrenuti novi pristup strategiji održivog turizma, i sve zemlje su potvrdile da će tako raditi - kroz održiti turizam. Zajedno ćemo na razini Europske unije to raditi, pokrenut ćemo taj dio u lipnju ili srpnju - poručio je.

- Zaključili smo da moramo napraviti zajednički protokol tako da ista pravila vrijede i kod dolaska i odlaska. Nadam se da će svi to sad krenuti raditi, to je najosnovniji dokument. Paralelno s time se rade i koridori. Naravno da smo razgovarali i o slotovima i o vaučera. Razgovori idu u smjeru da se dokument dogovori do kraja svibnja - rekao je Capelli i poručio da su neke zemlje željne otvoriti granice te da se pokušaju napraviti koridori prema Hrvatskoj.

Žele što više domaćih turista

Capelli je rekao da Hrvatska turistička zajednica radi pristup domaćem tržištu i da žele što više domaćih turista.

- Svi su u projektu zadržavanja turista. Vidjet ćemo što još možemo napraviti s Cro karticama. Kad se otvore svi smještajni kapaciteti želimo biti spremni za strane, ali i za domaće turiste. Nalazimo što više modela da oni koji mogu trošiti da ostanu u Hrvatskoj i koriste naše blagodati - objasnio je ministar. No znači li to da će se sniziti cijene smještaja?

- Tržište će svoje odraditi i jedan dio smještajnih kapaciteta će reagirati i dati određene popuste. Pokušat ćemo kroz Cro karticu nabaviti još popusta. Svaki gost će biti vrijedan gost, a oni koji do sada nisu mogli u "špici" sezone pronaći smještaj, će ga uspjeti naći ove godine. Hotelijeri su spremni imati cijene koje će zadovoljiti domaće tržište - pojasnio je Capelli.