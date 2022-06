Narančasto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku: Sutra najgori dan toplinskog vala!

Temperature su danas išle i do 35 stupnjeva Celzijusa, a sutra nas očekuju još veće vrućine. Zbog toga je DHMZ izdao narančasto upozorenje, o kojem je izvijestilo i Ravnateljstvo civilne zaštite.

Za gotovo sve regije sutra je proglašeno narančasto upozorenje, koje znači veliku opasnost od toplinskog udara. Danas je za cijelu Hrvatsku vrijedila umjerena opasnost, osim osječke i dubrovačke regije u kojima nije bilo opasnosti od toplinskog udara. Sutra za cijelu Hrvatsku, osim osječke i dubrovačke regije, vrijedi velika opasnost, dok za osječku i dubrovačku regiju vrijedi umjerena opasnost, prognozira DHMZ.

Narančasto upozorenje izdano je za područje zagrebačke, karlovačke, gospićke, kninske, riječke i splitske regije.

DHMZ dalje navodi kako nas u utorak čeka pretežno sunčano i vrlo vruće diljem Hrvatske. Kasno poslijepodne i navečer u zapadnim predjelima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu jugoistočni i jugozapadni, povremeno i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 18 do 21, u gorju malo niža, a na Jadranu od 22 do 25°C. Maksimalna uglavnom između 32 i 36°C.

Toplinski valovi - preporuke za javnost

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi. Zbog toplinskih valova svijet već sada osjeća štetne učinke a oni će se vjerojatno i povećati. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. S obzirom na to da pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova Meteo.hr donosi vam preporuke za zaštitu od velikih vrućina.

Rashladite svoj dom:

Klonite se vrućine:

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine:

Pomognite drugima:

Ako imate zdravstvene probleme:

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše:

Ako neki član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika/hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem - kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 - 30 °C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38 °C. Nemojte davati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

