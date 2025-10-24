Obavijesti

PAO ZAGREBAČKI DILER

Narkomarket na Trnju: U kući skrivao i prodavao hrpu droga

Foto: PUZ

Osumnjičeni je nabavljao veće količine različitih vrsta droga – među njima amfetamin, smolu i biljnu konoplju, LSD, MDMA i kokain – koje je potom skrivao, vagao, prepakiravao i prodavao iz kuće

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim muškarcem zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga. Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je nabavljao veće količine različitih vrsta droga – među njima amfetamin, smolu i biljnu konoplju, LSD, MDMA i kokain – koje je potom skrivao, vagao, prepakiravao i prodavao iz kuće u kojoj živi na području zagrebačkog Trnja.

Tijekom pretrage obiteljske kuće 22. listopada 2025. godine, policija je pronašla:

  • 445 grama amfetamina,
  • 113,75 grama smole konoplje u sedam pakiranja,
  • 12,04 grama konoplje u pet pakiranja,
  • 11 tableta MDMA-a,
  • pet doza LSD-a,
  • 1,08 grama kokaina,
  • digitalnu vagu s tragovima droge,
  • te određeni novčani iznos za koji se sumnja da potječe od preprodaje.

Nakon dovršenog istraživanja, 48-godišnjak je kazneno prijavljen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je predan pritvorskom nadzorniku.

