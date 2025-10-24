Narkomarket na Trnju: U kući skrivao i prodavao hrpu droga

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim muškarcem zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga. Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je nabavljao veće količine različitih vrsta droga – među njima amfetamin, smolu i biljnu konoplju, LSD, MDMA i kokain – koje je potom skrivao, vagao, prepakiravao i prodavao iz kuće u kojoj živi na području zagrebačkog Trnja.

Tijekom pretrage obiteljske kuće 22. listopada 2025. godine, policija je pronašla:

445 grama amfetamina,

113,75 grama smole konoplje u sedam pakiranja,

12,04 grama konoplje u pet pakiranja,

11 tableta MDMA-a,

pet doza LSD-a,

1,08 grama kokaina,

digitalnu vagu s tragovima droge,

te određeni novčani iznos za koji se sumnja da potječe od preprodaje.

Nakon dovršenog istraživanja, 48-godišnjak je kazneno prijavljen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je predan pritvorskom nadzorniku.