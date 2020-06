Narod na aparatima: Hrvati su nakon korone opet u kockarnici

I prije nego što su psihijatri očekivali, ostvaruju se njihove zle slutnje - nakon izolacije zbog korona virusa svaki im se dan javlja sve više novih ovisnika o kocki i klađenju

<p>Značajno raste ovisnost o klađenju i kockanju preko interneta. Gotovo 70 posto onih koji su već liječili ovisnost o igrama na sreću, unatrag nekoliko mjeseci razvili su i ovisnost o online klađenju i kockanju, otkriva psihijatar <strong>Davor Bodor</strong> (42), voditelj jedine dnevne bolnice za ovisnost o kockanju u Hrvatskoj, u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svjetske kockarnice</strong></p><p>Očito je da su mnogi tijekom karantene počeli vrijeme provoditi na online kladionicama i kockarnicama te su razvili ovisnost. A kako se može čuti i od onih koji se bave igrama na sreću, ide im bolje nego prije korone. Zadovoljno trljaju ruke jer se “trešnjice” i “kruškice” na njihovim aparatima vrte više nego prije. Ako je tako - što će službeni podaci tek pokazati - i <strong>Porezna uprava</strong> može trljati ruke jer od igara na sreću ubire veliki dio kolača. Zabrinuti su samo psihijatri.</p><h2>Vrte se ‘trešnjice’ i ‘kruške’</h2><p>- Svaki tjedan u ambulanti imamo od tri do pet novih pacijenata, već sad. Pritisak je velik, postaje sve veći, gužva je veća nego prije - kaže psihijatar.</p><p>Veći broj poziva upomoć očekivao se tek na jesen, jer toliko bi vremena trebalo da se ovisnost začeta u izolaciji razvije, no telefoni zvone već sad. Prosječan dug ovisnika koji se liječi u bolnici pod njegovim vodstvom iznosi čak 27.000 eura. Ovisnici su najčešće muškarci, u dobi od 18 do 58 godina, prosječne dobi 32 godine. Najviše je njih u braku, a slijede samci.</p><p>U većini slučajeva imaju završenu srednju školu, samo je manji dio i fakultetski obrazovan. Više od polovice (51 posto) ih je stalno zaposleno, a novac za kockanje posuđuju najviše od obitelji i prijatelja, gotovo 40 posto ih je zbog toga uzelo i kredit u banci. Samo se manji dio ovisnika, njih 20 posto, zadužio kod kamatara. Najveći broj pacijenata doktora Bodora je ovisan o sportskom klađenju, zatim o automatima i ruletu. Većina, njih oko 70 posto, ima iskustvo većih dobitaka, čak i u više navrata. Od tuda i ovisnost. </p><p>- Ono što je novost jest značajno povećan broj onih koji su postali ovisni o online igrama na sreću. Prije godinu dana smo ih imali puno manje ili su samo povremeno i na taj način igrali - kaže psihijatar.</p><p>- A sad ljudi, nakon što su kockali i kladili se online, mogu to raditi i uživo - komentira činjenicu da kockarnice zadovoljno trljaju ruke zbog povećanog prometa.</p><p>Hrvati jako vole kocku i kladionicu, jer imamo 2,2 posto takvih ovisnika u općoj populaciji, puno više od europskog prosjeka.</p><h2>Najgore tek dolazi na jesen</h2><p>Njihov broj drugdje varira od pola do dva posto, ovisno o državi. Još nema novijih podataka o tome koliko se novca na klađenju i kocki u Hrvatskoj vrti, no zadnji podaci, za 2017., kažu da je bila riječ o biznisu vrijednom čak 3,2 milijarde kuna prihoda. Kladionice i kockarnice, njih 64, imale su tad neto dobit od 460 milijuna kuna, šest puta veću nego 2010. Svake je godine dobit nešto veća. Zapošljavale su više od 6000 ljudi. </p><p>Do jeseni ove godine, najdalje krajem godine, Hrvatska bi mogla imati značajno više ovisnika o kocki nego što ih ima sad, boji se dr. Bodor. Nakon izolacije nastupaju financijska neizvjesnost i dugotrajan gospodarski oporavak, a ljudi ostaju bez posla. Zbog nesigurnosti bi se mogli okrenuti kockanju.</p>