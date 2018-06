'Narod odlučuje nema dovoljno potpisa, još ih nisu predali...'

Stručnjak za ustavno pravo Branko Smerdel, gostujući u HRT-ovoj emisiji Intervju tjedna, osvrnuo se na nedavnu izjavu ustavne stručnjakinje Sanje Barić da su 'referendumi u Hrvatskoj opasni, umjesto da budu vrijedna sredstva za život zajednice'. Rekao je da su referendumi 'uvijek opasni ako nisu regulirani te da je demokracija je vladavina većine, uz uvjet poštivanja prava manjina'.

- Moram upozoriti da, što se struke tiče - nije točno su inicijative prikupile dovoljan broj potpisa. Oni su proglasili da imaju potpise, a nisu ih ni predali. Godine 2010. kad je bila inicijativa oko Zakona o radu onda je ministar čak obećao i grafološku analizu 800 tisuća potpisa. Kad je institucija uvedena 2000. prva je inicijativa (za zaštitu Domovinskog rata i prekidu suradnje s Haškim sudom) također proglasila da ima potpise, ali to nije nikad provjeravano i pušteno je da 'odumre po logici da nema zakona'. Inzistiram na tome da se poštuje procedura. Pravni princip mora doći puno više doći do izražaja. Vlast i Vlada trebali bi pokazati puno više obzira prema Ustavu, pravu i zakonu, kaže Smerdel.

Smerdel je kazao kako je mislio da će se po pitanju referenduma nakon 2010. stručnjake više uvažavati.

- To ima veze s tradicijama. Neke države koliko god bile napredne, na ustavnom području ne mogu same sa sobom izaći na kraj. Primjerice Italija. Mogu se pozvati na sociologa Tomašića da je to 'rezultat gorštačke orijentacije u populaciji koja je sklonija borbi nego pridržavanju pravilima'. Ustav se i danas shvaća kao pitanje ustavnih pravnika i par ludih profesora, ali Ustav se tiče svih. To je prva shvatila grupacija koju vodi gospođa Željka Markić, kazao je Smerdel.

Povlačenje Istanbulske konvencije po njegovom mišljenju - nije moguće.

- Radi se o međunarodnom instrumentu za kojega vrijedi da potpisuje nakon što su unutarnja pitanja uređena i za to se ne mogu prikupljati potpisi.

Naglasio je kako on još od 2010. godine inzistira na tezi da Hrvatska uopće nema uvjeta za održavanje referenduma. Za nagradu su ga, kaže, izbacili iz Odbora za Ustav.

Osvrćući se na inicijativu 'Narod odlučuje' o promjenama izbornog sustava Smerdel je postavio za njega 'stravično važno pitanje':

- Možete održati demokratski konstitucionalistički ustavni sustav, ili ga možete prepustiti volji mase?

Kao primjer rušenja sustava naveo je primjer Živog zida koji je najavio da će, ako dođe na vlast ukinuti USUD, a Hrvatsku odvojiti od NATO-a i EU-a.

Nije isključena ni inicijativa za referendum o pobačaju. Ustavni sud je donio preporuku da se ide u novi zakon, ali uz ograničenje da ne smije biti restriktivan.

- Dok se ne regulira referendum, sve je moguće. Ideja o referendumu o pobačaju je bila lansirana prije ideje referenduma o obitelji. Usporedite broj pobačaja s brojem katoličkih brakova i vidjet ćete da se ljudi ne drže kanona. Odluka USUD-a ustvari prevodi na pravni jezik ono što Plenković govori: Veliko zlo koje regulira komunistički zakon, ali za Boga miloga nećemo dirati taj komunistički zakon, rekao je Branko Smerdel.