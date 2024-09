Naša doktorandica Dora Rašan ušla je u elitno društvo najboljih mladih znanstvenika u EU

Osjećaj je nevjerojatan, ali mislim da još uvijek nisam u potpunosti procesuirala što se sve dogodilo - kaže nam Dora Rašan (28), jedina Hrvatica koja se ove godine plasirala na EU Talent ON, najprestižnije natjecanje mladih znanstvenika u svijetu, što ju je dodatno, naglašava, motiviralo da svoju zemlju predstavi u najboljem svjetlu.

Sa svojim timom znanstvenika iz Italije, Gruzije i Turske učinila je upravo to, postigavši izvanredan uspjeh osvojenim visokim 2. mjestom u kategoriji OCEANI.

Aktualne teme i intenzivan ritam

Ove godine natjecanje, koje se svake parne godine odvija u Europskom gradu znanosti, se, pod pokroviteljstvom EU, održalo u poljskim Katowicama. Specifičnost natjecanja leži u okupljanju mladih znanstvenika iz svih znanstvenih područja, od STEM-a, društvenih znanosti, itd.. Stoga, ovo natjecanje ima ne samo multinacionalni karakter, već i multidisciplinarni, pa čak i transdisciplinarni.

Odabrani sudionici su se upoznavali do kraja kolovoza u online okruženju, a organizacijski odbor ih je potom formirao u istraživačke timove unutar jedne od pet tematskih cjelina - 'misijskih arena', kako ih nazivaju organizatori. Teme su bile prilagodba klimatskim promjenama, prevencija i liječenje raka, obnova oceana i voda, klimatski potpuno neutralni i pametni gradovi te rješenje za zaštitu tla.

- Iskustvo sudjelovanja bilo je jedinstveno; teško je pronaći priliku za suradnju s ljudima iz različitih dijelova svijeta i raznih znanstvenih područja. Tempo rada bio je intenzivan, od 8 ujutro do barem ponoći, ali sve se može kad se hoće. Kamere su nas neprestano pratile, a prisutni su bili članovi EU komisije, znanstvenici i biznismeni, od kojih smo mogli dobiti dragocjene savjete za život - otkriva rođena Preložanka, koja je završila Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na Sveučilištu u Rijeci s najvišim uspjehom, summa cum laude.

Foto: Privatni album

Potražnja je bila ogromna – prijavilo se 1.276 znanstvenika iz 38 zemalja, a odabrano je samo 108.

- Konkurencija je bila jaka, ali kao i u svemu u životu, osim talenta i truda, ponekad treba i malo sreće. Sreća mi se osmjehnula i odabrali su mene, ali vjerujem da su moji znanstveni rezultati također igrali važnu ulogu, s obzirom na to da sam već s 27 godina objavila radove u najprestižnijim časopisima svijeta.

Inovativan proizvod

Nakon odabira, grupirani smo u timove od četiri osobe. Organizacijski odbor vodio je računa o različitim kriterijima, poput raznolikosti znanstvenih područja i zemalja. Tako sam se našla u timu s inženjerima iz Italije, Turske i Gruzije. Nismo se poznavali unaprijed, što je predstavljalo dodatni izazov, surađivati s ljudima čije interese ne poznajete. No, imala sam sreće, u timu su bili ambiciozni pojedinci - kaže doktorandica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čije se znanstveno djelovanje fokusira na iskustveni marketing gastronomskog turizma.

Foto: Privatni album

Ambiciozan tim sudjelovao je u kategoriji "Restore our oceans and waters" te su se odlučili razviti proizvod pod nazivom BioSpange, koji je usmjeren na rješavanje velikog problema cvjetanja algi, posebno izraženog u Baltičkom moru.

- Radili smo na nečemu što nikada dosad nije bilo primijenjeno u praksi, što ovaj proizvod čini doista inovativnim. Nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku provesti našu ideju u djelo. U komisiji su bili iskusni znanstvenici, biznismeni i članovi Europske komisije, što je predstavljalo izazov – osmisliti projekt koji će pridobiti ljude iz različitih sfera. No, uspjeli smo i osvojili drugo mjesto u našoj kategoriji - kaže vrijedna znanstvenica, koja je tijekom preddiplomskog i diplomskog studija radila kao demonstratorica na tri kolegija: Statistika, Makroekonomija i Istraživanje zadovoljstva klijenata.

Dekanove i Rektorove nagrade

Sudjelovala je u četiri znanstvena projekta, od čega na dva kao voditeljica te više puta bila nagrađivana Dekanovim i Rektorovim nagradama i pet puta bila nominirana za najbolji znanstveni rad.

Foto: Privatni Album

- Sudjelovala sam na brojnim natjecanjima i osvojila mnogo nagrada, no svaka od njih ima svoju posebnu vrijednost pa ne bih izdvajala nijednu posebno. Natjecala sam se u raznim područjima, poput plivanja, glume, pisanja, biologije i povijesti… Mislim da to dijelom dolazi iz obiteljske podrške – moji roditelji su prosvjetni radnici, oboje iznimno uspješni u svojim područjima. Brat je iznimno uspješan – bio je prvak Hrvatske u podvodnoj fotografiji, osvajao je nagrade na državnim natjecanjima iz biologije, višenagrađivani je triatlonac, itd - otkriva nam Rašan koja je sudjelovala i na dvije kratke ERASMUS razmjene, pohađala različite edukacije te objavila radove u područjima poslovanja, menadžmenta i računovodstva, posebno u podpodručju turizma, slobodnog vremena i ugostiteljstva, u prestižnim časopisima kao što su Journal of Hospitality Marketing & Management i Tourism Review.

Mlade znanstvenicima poručuje da se naoružaju strpljenjem jer put znanstvenika u Hrvatskoj može biti izazovan.

- Potrebna je ustrajnost i spremnost da se suočite s mnogim preprekama i da često čujete 'ne', ali isto tako da i sami naučite reći 'ne' kad je potrebno. Možda nećete uvijek biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, ali vaše će vrijeme sigurno doći. Netko dobije sve odmah, bez puno truda i rezultata, dok netko drugi mora naporno rudariti kako bi došao do cilja. No, to vas ne smije obeshrabriti – s posvećenošću i upornošću, vaš uspjeh će biti tim slađi - zaključuje Dora koja je tijekom karijere surađivala s različitim ljudima, od znanstvenika do menadžera - što, smatra, nosi svoje izazove, ali i čari.