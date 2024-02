Naša škola ima planetarij i zvjezdarnicu, žele nam doći učenici iz cijele Hrvatske

Više od 150 učenika i velik broj nastavnika prošli su kroz stotinjak radionica u samo dvije godine u Regionalnom znanstvenom centru Panonske Hrvatske u Josipovcu Punitovačkom. Centar je započeo s radom sredinom 2022. i dio je projekta koji pokriva STEM područja za darovite i visoko motivirane učenike. Financiran je većinom sredstvima EU. Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, zajedno s brojnim partnerima, među kojima je i Osnovna škola Josip Kozarac iz Josipovca Punitovačkog. Škola je ovim projektom dobila brojne sadržaje među kojima su najatraktivniji zvjezdarnica i planetarij koji nema nijedna škola u ovom dijelu Hrvatske, a koji će u budućnosti biti otvorenog tipa.

Suvremena oprema

- To su prostori u koje dolaze učenici iz svih škola u okolini jer nude sadržaje koje nemaju gdje vidjeti. Centar je opremljen suvremenom opremom kao što su virtualne naočale, 3D printeri, teleskop, setovi za programiranje, interaktivni monitori, mikroskopi i dalekozori, pribor za pokuse, interaktivni i info stupovi, pribor za rad i zaštitu u učionici, pribor i kemikalije za izvođenje pokusa u laboratoriju, sustav za videokonferencije za online učenje. U našoj područnoj školi imamo i kemijski laboratorij, učionicu za analizu biološko-kemijskih podataka i kabinet za opremu, čime je ta mala škola time dobila dodatnu vrijednost - kaže ravnateljica škole Sanja Kanisek Kuric. Zbog svega zanimljivog što djeca uče u Centru postoji i lista čekanja. U Hrvatskoj, osim ovoga, postoje još tri takva znanstvena centra, u Splitu, Šibeniku i Ludbregu.

Foto: rzc panonska hrvatska

Radionice i eksperimenti

- Zbog zvjezdarnice i planetarija veliku pomoć imamo od Hrvatskog astronomskog saveza i zainteresiranost učenika za to područje je ogromna. Neka djeca koja dođu na radionice prvi puta ovdje vide teleskop. Osim što educiramo učenike, na edukacije dolazi i velik broj nastavnika koji to znanje dalje prenose. U siječnju su održane dvije radionice na kojima je sudjelovalo 28 učenika. Jedna je bila posvećena promatranju Sunca i njegovom utjecaju na Zemlji, a na drugoj su otkrivali tajne globalnog zatopljenja. Sami su izrađivali proces kruženja vode u atmosferim, mikroskopom promatrali biljne stanice i to povezivali s iskorištavanjem sunčeve energije. Također su i radili eksperimente kojima su proizveli efekt staklenika - pojasnili su u RZC.

Foto: rzc panonska hrvatska

Programi za darovite učenike

Radionicama se želi potaknuti daljnji razvoj nadarenih učenika, usmjeriti ih u njihovo područje interesa, međusobno ih povezati i dobiti povratne informacije za nastavak rada s darovitim učenicima.

Nakon prvih radionica interes za ostale se povećao među učenicima pa su održane i druge. Najzanimljivija im je bila i "Put na Mjesec" koja je započela u planetariju u kojem su učenici pogledali kratku projekciju o nastanku Mjeseca, upoznali se s kartom Mjeseseca, njegovim kretanjem oko zemlje, s mjesečevim mijenama i ostalo.

Čarobni svijet kemije

- Naučila sam svašta o gravitaciji, o čemu ona ovisi, i sada razumijem što povezuje gravitaciju, atmosferu, tlak i ljudsko tijelo, što je baš super - kazala je učenica 7. razreda koja je bila oduševljena planetarijem.

Proteklog su tjedna organizirane izvannastavne aktivnosti za darovite i visokomotivirane učenike s područja Osječko-baranjske županije. Bila je to trodnevna škola astronomije, kao i radionice pod nazivom "Čarobni svijet kemije", dok su iz biologije učili o nutritivnoj vrijednosti pira. Na radionicama je sudjelovao 21 učenik osnovnih škola iz Belog Manastira i Osijeka.

Foto: rzc panonska hrvatska

Projekt Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske vrijedan je 3 milijuna eura i trajat će do 14. travnja ove godine. Vrijeme održivosti je pet godina po završetku projekta i za taj period su također planirane brojne aktivnosti.