Našao tisuće kuna u Kraljevici, policija sada traži vlasnika

Muškarac je u srijedu na bankomatu našao nekoliko tisuća kuna i potvrdu te novac predao policiji koja poziva vlasnika da im se javi u postaju u Crikvenici

<p>Pošteni mještanin Crikvenice jučer je došao u policijsku postaju i predao im novac koji je pronašao dan ranije. Naime, on je u srijedu namjeravao koristiti bankomat u Kraljevici te pritom pronašao potvrdu i nekoliko tisuća kuna.</p><p>Pronađeni novac nije zadržao već ga je predao policiji kako bi novac bio vraćen onome kome zaista i pripada.</p><p>Policija sada pak poziva nepoznatog vlasnika da se javi u postaju kako bi preuzeo svoj novac. </p><p>Vlasnik novca može se javiti osobno u Policijsku postaju Crikvenica, Kralja Tomislava 85a, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.</p>