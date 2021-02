Rusko cjepivo Sputnik V do prije nekoliko mjeseci spominjalo se kao upitno učinkovito s velom tajne oko sastava. Danas se Sputnik V spominje kao strateški suputnik u hrvatskoj borbi s koronom te se uskoro očekuje i milijun doza.

Znanstvenici su za ovo cjepivo uglavnom imali zamjerke jer do kraja prošle godine nisu objavljeni potpuni podaci o sastavu cjepiva. Onda je ugledni znanstveni časopis The Lancet objavio kako je u trećoj fazi ispitivanja ovo cjepivo pokazalo učinkovitost od 92 posto.

Dovoljno mu je -20 stupnjeva

- Nema straha od ovog cjepiva jer je onemogućena replikacija originalnih vektora. Izbrisani su ključni geni, ali može ubaciti u naš sustav vektor pomoću kojeg tijelo kroz nekoliko mjeseci stvara imunitet. Takva je većina cjepiva za gripu - pojasnio je znanstvenik Oliver Vugrek s Instituta “Ruđer Bošković”. Sputnik V je, naime, vektorsko cjepivo, kao i AstraZeneca.

- Kod AstraZenece koristi se adenovirus podrijetlom iz čimpanze, a svi dijelovi koji omogućuju aplikaciju koju ne želimo su izbrisani. Kako bi ljudi lakše razumjeli kako je sve što ne želimo da se iz tog virusa replicira izbrisano, možemo to usporediti s kuhanim jajetom. Svi sastojci budu ‘prokuhani’ i uništeni te ne postoji mogućnost da se bilo što replicira u tijelu - kaže nam Vugrek.

Za razliku od Pfizera, Sputnik V je puno jednostavnije čuvati i distribuirati jer mu je za održavanje dovoljna temperatura do -20 stupnjeva Celzijevih. Pitali smo Vugreka znači li to i manja mogućnost “viškova” s obzirom na to da su se oni navodno pojavili zbog problematične pohrane.

- Nema viškova. Ide se preko veze i to je to. Priče o viškovima su priče za malu djecu - direktno će Vugrek.

Kad stiže milijun doza Sputnika V koje je spomenuo i premijer Andrej Plenković pojasnio je ministar Beroš.

- Sigurnost i učinkovitost su nam najvažniji, sad smo dobili podatke o učinkovitosti i razmišljamo o tome. Kad naša regulatorna agencija kaže da su uvjeti ispunjeni, onda možemo neovisno od EME naručiti cjepivo. Bilo bi optimalno da cjepivo ima odobrenje EMA-e, ali HALMED će reći je li moguće nekim drugim putem, npr. interventnim uvozom doći do cjepiva. Naša regulatorna agencija mogla bi dati privremenu dozvolu - kaže Beroš i zaključuje: “Nije bilo dovoljno elemenata koji su upućivali na to da je cjepivo sigurno i učinkovito. Sad znamo da je testirano na 20.000 ljudi, i to su nove spoznaje. HALMED će sve procijeniti. Struka će odlučiti o broju doza”.