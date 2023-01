Našice: Pijan i bez dozvole pretjecao policijsko vozilo ispred pješačkog prijelaza

Osječko-baranjska policija privela je na triježnjenje 28-godišnjeg vozača automobila koji je u Našicama, u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole, pretjecao policijsko vozilo ispred pješačkog prijelaza.

Nakon što je pretekao obilježeno policijsko vozilo ispred pješačkog prijelaza, 28-godišnji vozač iz Osijeka nije se zaustavio na znak policijskog službenika.

Naknadno je utvrđeno da je vozio automobil iako mu je vozačka dozvola bila ukinuta, zbog prikupljenih 12 bodova, a alkotestiranjem mu je izmjereno 0,66 promila alkohola u organizmu.

S obzirom na to da se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu vađenjem krvi i urina, 28-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 7.800 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 15 bodova, napominju u policiji.

