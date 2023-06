Našli dijelove helikoptera koji se srušio. Zbog najtežih vojnih nesreća kod nas padali i ministri

U srijedu oko 12 sati srušio se mađarski vojni helikopter s tri člana posade u kanjon rijeke Čikole kraj Pakova Sela, u blizini Drniša. U padu su smrtno stradala dva člana posade, a u trenutku pisanja ovog teksta još su tragali za trećim članom. Na teren su izašle službe vatrogasaca, Hitne pomoći i Gorske službe spašavanja. Josip Brozičević, pročelnik HGSS-a, potvrdio je za 24sata da je pao mađarski helikopter.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI

- Helikopter je od mađarske vojske. Srušio se, još nije poznat uzrok pada. Bila su tri člana posade. Dva tijela su pronađena, za trećim se traga. Na terenu su vatrogasci, policija i HGSS. Dojava je došla kad se vidio dim, netko je prijavio na 112 - rekao je Brozičević u srijedu, tijekom ranog poslijepodneva, za 24sata. Ministarstvo obrane izvijestilo je da se mađarski helikopter nalazio na obuci u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Mađarski helikopter koji se nalazio na obuci u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga (Multinational Special Aviation Programme Training Center – MSAP TC) u vojarni ‘Pukovnik Mirko Vukušić’ srušio se u srijedu, 21. lipnja 2023., oko 12 sati u blizini Drniša, kraj Pakova Sela, na povratku sa zadaće na matični aerodrom u Zemuniku Donjem - objavili su iz MORH-a.

Dodali su da su u akciju potrage odmah upućeni avion Pilatus PC-9 i helikopter Mi-171Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s timom za traganje.

Ministarstvo obrane izrazilo je najdublje izraze sućuti obiteljima, kolegama i prijateljima poginulih pripadnika mađarskih oružanih snaga. Inače, u srijedu se obilježavalo oslobađanje obližnjeg mjesta Miljevci u Domovinskom ratu.

Sućut je izrazio i ministar obrane Mario Banožić.

- U ime MORH-a, Hrvatske vojske i svoje osobno izražavam najdublje izraze sućuti povodom pogibije pripadnika Ratnog zrakoplovstva Mađarske na području Hrvatske. Stradali pripadnici Ratnog zrakoplovstva Mađarske ulagali su svoje znanje i sposobnosti kako bi sa svojim suradnicima doprinijeli našoj zajedničkoj sigurnosti. Ovaj tragičan događaj u izazovnim vremenima, u kojima svjedočimo najozbiljnijoj prijetnji globalnoj sigurnosti unazad nekoliko desetljeća, podsjećaju nas na važnost međusobne solidarnosti i suosjećajnosti. Počivali u miru - objavio je na društvenim mrežama.

Jesu li zapeli za zipline?

- Nalazio sam se uz cestu i vidio dim da suklja iz pravca kanjona. Prvo smo pomislili da je požar, no ubrzo se pročulo da je pao helikopter. Preko kanjona prolazi zipline i jedna sajla je pokidana, je li zapeo za njega ili je došlo do kvara i pao na sajlu, ne zna se, pokazat će istraga. Jadni ljudi, baš mi ih je žao. To su sigurno mladi ljudi - kazao nam je mještanin Pakovog Sela.

Također, Telegramovi izvori navode istu informaciju o ziplineu, ali ona nije službeno potvrđena.

– U to vrijeme sam bila u kući i ništa nisam čula sve dok nisu prolazila Hitna pomoć pod sirenom. Jadni ljudi, Bože sačuvaj. - kazala je druga stanovnica.

Mještanin nam je kazao da je sat i pola nakon pada uočio helikopter HGSS-a kako nisko leti i tada shvatio da traga za helikopterom koji je pao.

– Odavde se ne može niti vidjeti, tek čuti, a u to vrijeme su se svi nalazili u kući.

Jedan mještanin je bio u masleniku i vidio helikopter da je eksplodirao u kanjonu.

– Žao mi je ljudi. Čuo sam da je jedna od tri sajle zip line pokidana. Da li je zapeo za nju, utvrdit će se. Nedavno je tamo skoro pao i policijski helikopter. Mislio sam da je gotovo s njime. Ušao je u kanjon, čula se tutnjava, amo, tamo i odjednom sam ga vidio da se diže pravo u zrak. Već sam bio pomislio da je zapeo u žice. Opasno je to. - kazao nam je još jedan mještanin.

Istraga će utvrditi zašto su pali

Organizirana je i konferencija za medije povodom pada helikoptera, na kojoj su bili ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera OSRH, admiral Robert Hranj, i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Michael Križanec.

- Poznato nam je da je riječ o tri pilota, riječ je o jednoj od najmodernijih oprema i istraga bi trebala dati jasne odgovore na to što se dogodilo. Bitno nam je izraziti sućut zbog onog što se dogodilo i zamolio sam da se prenese sućut članovima obitelji - rekao je Banožić.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Pad je stvarno nesretan događaj, istraga koja slijedi odvijat će se u skladu sa standardima NATO-a, očekujem da se našim istražiteljima pridruže i istražitelji iz Mađarske - rekao je Hranj. Križanec je također dodao da će istraga pokazati sve vezano za uzroke tragedije.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na konferenciji za medije također je rečeno da su dva helikoptera provodila obuku, a zadnji kontakt s posadom bio je neposredno prije nego što je jedan krenuo nazad. Nema službenih informacija o tome što je uzrok udesa.

Portal ŠibenikIN objavio je kako se helikopter srušio na područje koje nije dio Nacionalnog parka Krka, ali je dio ekološke mreže Natura 2000, sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

- Tako je, riječ je o području kojim upravlja naša Javna ustanova, a na teren su upućeni i naši djelatnici - kazala im je Anita Babačić Ajduk, ravnateljica JU Priroda Šibensko-kninske županije.

O nesreći su se oglasili i mađarski mediji. Napisali su kako su dva helikoptera Airbus H145 mađarskog ratnog zrakoplovstva obavljala zračnu obuku u hrvatskom zračnom prostoru. Jedan od helikoptera srušio se u središnjem dijelu Hrvatske s tri osobe u njemu, pod još nerazjašnjenim okolnostima - pišu mađari.

Na Twitteru se javila i mađarska predsjednica Katalin Novak.

- Duboko sam ožalošćena spoznajom da su mađarski vojnici tragično izgubili život u padu helikoptera u Hrvatskoj. Moja iskrena sućut njihovim obiteljima; moje molitve su sa svima koji su ožalošćeni. Telefonski sam razgovarala s Uredom predsjednika Zorana Milanovića. Zahvalna sam mu na sućuti i pomoći u spašavanju - napisala je.

U Voćinu pao MiG, a u Vukovaru u nesreći poginulo je troje ljudi

Foto: DVD Voćin

Posljednja nesreća vojnih zrakoplova bila je u prosincu prošle godine, kad je kraj Voćina u blizini Slatine pao MiG 21. U njemu su bila dva pilota, pukovnik Zvonimir Milatović i bojnik Ivan Lukan, koji su, nasreću, preživjeli. Kako im nalaže obuka, uspjeli su se snaći i pronašli su nenaseljeno područje, gdje su se oba uspjela katapultirati.

Zrakoplov, koji se nije dao spasiti, zabio se u zemlju i zapalio se uz strahovit prasak. Pilote su pronašli mještani, koji su pozvali pomoć.

Strašna nesreća bila je 2020. u Biljanima Donjim kraj Škabrnje. Srušio se zrakoplov tipa Zlin, pri čemu su poginuli Marko Novković (31) i Luka Jagatić (25), instruktor i kadet. Zbog njihove pogibije ostavku je dao tadašnji ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević.

Najteža nesreća bila je 9. srpnja 2007. u Vukovaru, kad se nedugo nakon polijetanja srušio vojni helikopter Mi-8, pri čemu je poginulo troje, a čak sedam ih je bilo ozlijeđeno, među njima i bivši ministar obrane Damir Krstičević. Poginuli su letački tehničar iz helikoptera, Juraj Ruškač, a na zemlji su smrtno stradali vozač Vjekoslav Ljubo i desetnica Ljubica Perišić.