Našli migranta sa slomljenom nogom: Policajci mu pomogli

Policija je uz rijeku Koranu u Bogovolji u utorak oko 13 sati pronašla ozlijeđenog državljana (30) Pakistana.

Naime policijski službenici Postaje granične policije Cetingrad su prilikom osiguranja i nadzora državne granice pronašli mušku osobu kako leži u travi s ozlijeđenom nogom i glasno zapomaže tražeći pomoć. Ozlijeđenom muškarcu noga je bila imobilizirana s dva drvena štapa omotana trakom.

- Policijski službenici su odmah zatražili intervenciju Hitne medicinske pomoći u Karlovcu. Hitna medicinska pomoć stigla je oko 13.45 sati, a s obzirom da je mjesto na kojem se ozlijeđena muška osoba nalazila bilo neprohodno za vozila, policijski su službenici djelatnike medicinske pomoći pješice doveli do ozlijeđene osobe kako bi joj pružili prvu pomoć. Potom su zajedničkim snagama ozlijeđenu mušku osobu donijeli do vozila hitne medicinske pomoći kojima je prevezen u bolnicu u Karlovcu. - kažu u policiji dodajući da ozlijeđeni muškarac kod sebe nije imao dokumente temeljem kojih bi se utvrdio njegov identitet, a prema njegovoj izjavi on je 30-godišnji državljanin Pakistana.

Liječnici su mu u bolnici konstatirali puknuće bedrene kosti zbog čega će muškarac biti podvrgnut operativnom zahvatu. Policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

