Našli mrtvog traktoristu: Ispao pa su ga prikliještili kotači

Mrtav traktorist (48) je pronađen u nedjelju popodne. On je stradao između subote od 17.30 sati, do nedjelje u 8 sati. Nesretnik je poginuo u šumskom predjelu nedaleko Podravskih Sesveta. On je vozio traktor koprivničke registarske oznake za koji je bio prikopčan cjepač za drva, krećući se makadamskim putem u smjeru Ulice Draganci.

Na neutvrđen način vozač je traktorom skrenuo s makadamskog puta na povišeni dio zemljane bankine, izgubio nadzor nad traktorom te van makadamskog puta prednjim djelom traktora udario u drvo bagrema. Nakon toga je ispao iz sjedala te ostao prikliješten ispod kotača traktora.