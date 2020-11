Našmrkan i u gaćama odvjetnik je s krova kuće vikao: 'Iza svega stoje Ivo Sanader i Stipe Mesić!'

Donosimo vam feljton u tri nastavka iz hit knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti, u kojoj novinari Vilim Cvok i Hajrudin Merdanović otkrivaju puteve droge u Hrvatsku i koji je sve krugovi koriste

Uživatelji kokaina rijetko umiru od predoziranja, no često ih proganjaju paranoje ili obole od kokainske psihoze. 

- Dok sam bio direktor Osijek Koteksa, 2001. godine s Hidroelektrom smo radili na dionici Jušići - Jurdani na poslu vrijednom 92 milijuna kuna. Obratio mi se Josip Sapunar i rekao kako razgovara sa mnom jer je predsjednik uprave Ivan Raguž 'pod opijatima' te da bi bilo dobro da budem prijatelj firme- svjedočio je Drago Tadić na suđenju bivšem ministru prometa u Vladi Ive Sanadera Božidaru Kalmeti i drugima.

Iz ove Tadićeve tvrdnje proizlazi da su u Hrvatskim autocestama znali da je šef jedne od najvećih građevinskih tvrtki u Slavoniji bio ovisnik. Ragužev slom dogodio se u listopadu 2004. godine kad je pod utjecajem opijata pao s balkona i jedva preživio. Jedne srijede Raguž je telefonirao policiji i požalio se da mu veći broj ljudi ispred njegova stana u Osijeku prijeti i želi ga ozlijediti. Policajci koji su ubrzo došli do njegove kuće nisu nikog vidjeli. Nije bilo tragova pokušaja provale, a nikakve prijetnje nije čula ni Raguževa supruga, koja ga je pokušala smiriti. Nakon što su provjerili skrivaju li se mogući nasilnici u dvorištu iza zgrade, policajci su namjeravali otići, ali su na balkonu vidjeli Raguža koji se pokušao spustiti na tendu iznad trgovine u prizemlju i zatim na ulicu. Raguž nije poslušao savjete policije da se vrati u stan, nastavio je silaziti te je pao. Zadobio je višestruke prijelome nogu, ruku, zdjelice i nagnječenje pluća. Jedva je preživio. Dan ranije proveo je zatvoren u stanu sa suprugom. Nikome se nije javljao na telefon, a propustio je otići na važan sastanak u Hrvatske autoceste u Zagreb, na kojem su ga zamijenila dva njegova suradnika", pisao je svojedobno tjednik Nacional.</p><p>"Prije ili kasnije morao je tako završiti. Već godinama je dnevno pio 15-ak viljamovki, nekoliko limenki red bulla, pušio tri kutije cigareta i trošio nekoliko grama kokaina, koji su mu donosili u stan, na posao, gdje god mu je trebao. Prijetnje o kojima je informirao policiju najvjerojatnije su plod kokainskih halucinacija", izjavio je tada za Nacional Ragužev suradnik iz tvrtke.</p><p>- Mnogi pitaju što da radimo sa sinovima, i manje kćerima, koji šmrču kokain i rastaču obiteljsko blago. Oni su došli do toliko novca da više ne znaju što će s njim. Oni ne vide ništa pred sobom. Njihova mladež je izgubljena. Nisu pred sobom vidjeli uzore poštenja, rada , marljivosti...Niti im se uči, ide u školu. Kažu „Idemo se zabavljat“. Kad se loče, pa povuče lajna bijeloga, pa se loče, pa lajna bijeloga, turaža može ići čitavu noć. Žalosno je što se zbog svega toga kokain proširio i među mladima, posebno je tu pogođena romska populacija na istoku Zagreba gdje čak ima slučajeva da su ovisnici malodobne osobe – upozoravao je prije nekoliko godina hrvatski doajen u borbi protiv ovisnosti dr. Slavko Sakoman.</p><h2>Odvjetnik u stanju kokainske psihoze bez razloga ubio čovjeka</h2><p>Što se događa kad se kokain konzumira godinama i kad se čovjek navuče na „bijelo“ tako da izgubi predodžbu o realnosti i postane svojevrsna tempirana bomba opasna za obitelj pa čak i posve nepoznate ljude svjedoči primjer nekada uglednog i perspektivnog vinkovačkog odvjetnika Darka Zadre. On je u stanju kokainske psihoze 14. rujna 2011. godine ušetao u kladionicu u Trakošćanskoj ulici u Zagrebu i pomračenog uma, sa svega dva metra udaljenosti, ispalio hitac u glavu Jakše Denicha, kojeg nije poznavao i koji je mirno ispunjavao listić. Fragment streljiva ozlijedio je dostavljača koji je bio u kladionici. </p><p>Zadro je potom odšetao do obližnjeg kafića gdje je prijetio vlasniku.</p><p> - Došao je u moj kafić, uperio mi revolver u glavu i rekao: ‘Tebe volim, hoćeš li da te ubijem ili da te poštedim?’ I prije je znao mahati pištoljem, ali ovaj se put vidjelo da je vrag odnio šalu. Znam nešto o psihologiji pa sam odlučio preuzeti inicijativu. ‘Ajde, Zadro, ne seri, uzmi radije ovaj stol da ga odnesemo na terasu, pa ćemo popiti piće na miru, vidiš da sam u gužvi. Večeras je tekma, svrati da gledamo i popijemo pokoju’ - rekao sam mu glumeći bezbrižnost. Tada još nisam niti slutio da je minutu ranije ubio čovjeka u kladionici preko puta. Zadro se malo zbunio na ovo moje ponašanje, a u tom je trenutku na terasu kafića došao policajac. Ja sam s tacnom punom pića izišao na terasu poslužiti goste, a policajac je shvatio da je u kafiću ubojica za kojim traga cijela trešnjevačka postaja. Zadro je potom revolver krišom zamotao u neku zelenu krpu koju je imao u lijevoj ruci i izišao na terasu. Nadao se da ga policajac neće prepoznati, ali je ipak polako odložio oružje na stol. Pozornik ga je potom lišio slobode. Mislim da su i drugi policajci uto došli – rekao je tada vlasnik kafića. </p><p>Drugi ugostitelji iz Trakošćanske također su govorili kako je odvjetnik Zadro problematičan gost. </p><p>- Stanuje točno iznad kladionice u kojoj je ubio čovjeka. Ili je pijan ili je na kokainu. I prije nekoliko dana je izazvao incident u jednom kafiću. Poslije se ispričavao i govorio da je, ‘sorry, malo previše povukao’. Svako malo vadi pištolj, maše njime, govori da će nekoga ubiti... Užas. Ne razumijem kako je takav tip mogao uopće biti na slobodi, a kamoli obavljati posao odvjetnika - rekao je konobar u kafiću blizu kladionice u kojoj je ubio Denicha. </p><p>- Katkad bi bio vrlo uljudan, častio konobare i goste. Često je u društvu ljudi iz vrha državne uprave pio i jeo u lokalima u ovom kvartu, a onda drugi dan, razdrljene košulje, znojan u licu i s pištoljem u ruci upadao u isti lokal i galamio i prijetio. Mislim da nije baš normalan – prisjetio se vlasnik kafića iz Trakošćanske. U Zadrinu stanu policajci su pronašli 3,27 grama kokaina, a u novom BMW-u serije 5 još jedan ilegalni pištolj pun metaka.<br/> Sud je utvrdio da je Zadro bio neubrojiv te ga je prisilno smjestio u psihijatrijsku ustanovu iz koje je izašao 2017. godine.</p><h2>"<span class="spellchecker-word-highlight">Vinkovčaaaani</span>, policija me hoće ubiti!"</h2><p>No i prije ubojstva 2011. godine Zadro je u kokainskim krizama napravio brojne incidente. Kad bi se našmrkao kokaina obožavao se penjati na krovove kuća. Tako se i 4. rujna 2011. godine, deset dana prije ubojstva Denicha, u Vinkovcima popeo na krov kuće Davorke Rukavine, tadašnje predsjednice Općinskog suda u Vinkovcima. </p><p>- <span class="spellchecker-word-highlight">Vinkovčaaaani</span>!!! Vinkovčani! Slušajte me!- vikao je u 5.30 sati samo u boksericama Zadro s krova kuće. „Ja sam Darko Zadro. Nisam nasilan i nemam oružje. Nemojte me se bojati! Samo da znate, policija me želi ubiti, gotov sam „- derao se Zadro, objavio je Jutarnji list 17. rujna 2011. godine. Sutkinja je nazvala policiju koja je blokirala naselje. Drama je trajala tri sata.<br/> - Dovedite mi šogora, jedino njemu vjerujem - zatražio je u Zadro. Bivši predsjednik Općinskog suda Nikola Vulić, Zadrin šogor, ubrzo je stigao i Zadri držao ljestve dok ovaj nije sišao pa su zajedno krenuli put bolnice. </p><p>On je u subotu 28. lipnja 2009. godine na Savici u Zagrebu u donjem rublju pozvonio na vrata svojih susjeda. Susjedi kažu kako je spominjao obitelj i tražio pomoć. Pustili su ga unutra, a on je otrčao prema krovu i izašao kroz prozorčić na podest u potkrovlju. "Ja sam Darko Zadro. Zagrebe čuj me! Iza svega stoje Ivo Sanader i Stjepan Mesić. Bacit ću se, ozbiljno mislim, nisam lud", derao se s krova kuće. Nekoliko sati prije Zadro se već bacio kroz prozor svoje kuće i pritom slomio lijevu potkoljenicu.</p><p>Stanari obližnjih zgrada rekli su kako je on to i prije činio. Vlasnik kuće pozvao je policiju koja je stigla s Hitnom pomoći. Rastresenog Zadru satima su nagovarali da se spusti. Donijeli su mu i ljestve, ali zbog ozlijeđene noge nije mogao sići s podesta. Oko 2.30 sati pomogli su mu i spustili ga natrag kroz isti prozorčić u potkrovlju i prevezli ga u bolnicu. Prema naknadnom izvještaju policije u domu uglednom odvjetnika nađena su dva grama kokaina i drugi opijati.</p><p>- Sve smo alarmirali, policiju, sud, liječnike, ali ništa nisu poduzeli. On je bolesna osoba, imao je suicidalne ideje, a prijetio je i drugima, ženi, djeci, nama, svojim roditeljima. Paranoidan je i vrlo opasan- rekli su tada njegovi roditelji. Nitko ih, izgleda, nije ozbiljno shvatio. </p><p>Godinu dana ranije, 9. ožujka 2008. godine, Zadro je bio ranjen zbog sukoba koji je izbio zbog kokaina. Hrvoje Vincetić, bivši Zadrin klijent, upucao ga je u rame na parkiralištu pokraj hotela 'Poreč' u Poreču. Sa Zadrom je tada bio i Šibenčanin Stjepan Ringwald ( kojem sada sude zbog ubojstva Karmelina Fistanića u Omišu 2019.) s kojim je tijekom vikenda na lude provode znao potrošiti više desetaka tisuća kuna.</p><p>Vincetiću su sudili za pokušaj ubojstva njih dvojice no sud ga je oslobodio jer je pucao u nužnoj obrani. Sudsko vijeće je kao "vjerodostojnu i istinitu" prihvatilo Vincetićevu, a ne Ringwaldovu i Zadrinu verziju događaja. Vincetić, čiji je iskaz o pucnjavi u skladu s balističkim vještačenjem, ispričao je kako je Zadro od njega tražio da mu nabavi kilogram kokaina, a kad je to odbio, Zadro ga je udario šakom.Dok su se njih dvojica tukli, iz automobila je, tvrdi Vincetić, izašao Ringwald te ga je pištoljem udario u sljepoočnicu. Srušio se na tlo, a dok je tako ležao, prema Vincetićevom iskazu, Zadro je vikao Ringwaldu da ga ubije. Vincetić je tada oteo pištolj Ringwaldu i pucao u njega, a Zadro je ranjen dok je Vincetiću pokušavao uzeti pištolj koji je pritom opalio.</p><p>Kraj drugog dijela...</p><p><strong><em>*Knjiga Vilima Cvoka i Hajrudina Merdanovića ‘Hrvatska u kokainskom ruletu smrti’ može se kupiti u knjižarama po cijeni od 99 kuna.</em></strong></p>