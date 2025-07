Nastavlja se nestabilno vrijeme, ali uskoro stiže razvedravanje

U utorak će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno i svježije. Mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura zraka većinom od 20 do 25, na Jadranu od 25 do 30 °C.U utorak će biti.

U prvom dijelu srijede postupno smanjenje naoblake sa zapada, zatim djelomice sunčano. Uglavnom u noći i ujutro mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a poneki pljusak moguć je i tijekom poslijepodneva. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadni vjetar, na Jadranu mjestimice umjerena do jaka bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 15 °C, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 21 do 25 °C, na Jadranu od 24 do 28 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za cijelu zemlju, za Jadran zbog jakog vjetra, a za unutrašnjost zbog opasnosti od grmljavinskih nevremena i jake kiše.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.