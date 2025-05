Nastavlja se nestabilno vrijeme, oglašeni meteoalarmi: Vikend donosi još oborina i grmljavine!

U okolici Zagreba tuča, u Zagrebu je vjetar čupao grane sa stabala, u Našicama je bilo poplavljenih prostora zbog obilnih oborina, u Čepinu je došlo problema s opskrbom električne energije... Proljeće je u četvrtak po Hrvatskoj pokazalo svoje prevrtljivo lice, a ako se nadate da je to to, da nam sad idu lijepi dani, razočarat ćete se...

- Na sjevernom dijelu Jadrana pretežno, a u ostalim krajevima djelomice sunčano. Kiša prijepodne ponegdje u Dalmaciji, osobito na jugu, a sredinom dana i poslijepodne poneki lokalni pljusak ili malo kiše u Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim, a uglavnom podno Velebita prijepodne i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 16. svibnja...

Foto: DHMZ

Riječka regija je u petak pod narančastim upozorenjem zbog udara vjetra, dok su kninska, splitska i dubrovačka regija po žutim upozorenjem zbog vjetra.

Meteoalarmi su oglašeni i za cijelu obalu. Narančasti meteoalarm na snazi je Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal, zapadna obale Istre i cijela Dalmaciju su pod žutim upozorenjem...

Za vikend i početkom sljedećega tjedna, vjerojatno i dulje, nastavit će se promjenjivo vrijeme, uz svakodnevno barem ponegdje malo kiše, uglavnom u obliku pljuskova, koje može pratiti i grmljavina. Najviše suha i sunčana vremena vjerojatno će biti za vikend na srednjem i južnom Jadranu. Bura će u subotu oslabjeti, a zamijenit će je povremeno umjereno jugo, u unutrašnjosti jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će većinom niža od prosječne za ovaj dio godine - ponajviše tijekom vikenda ujutro, kad je uglavnom po gorskim kotlinama pri tlu moguć i slab mraz - piše HRT.

