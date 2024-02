Nastavlja se proljetno vrijeme usred zime! I u srijedu će biti do 20 Celzija, na obali uz jako jugo

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na Jadranu i predjelima uz njega uz više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar većinom umjeren, povremeno i jak jugozapadni i zapadni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 4 do 8, na Jadranu između 8 i 11 °C. Najviša dnevna većinom između 14 i 17, u unutrašnjosti ponegdje i do 19 °C, javljaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Slavoniju, Baranju i Srijem očekuje djelomice sunčano uz umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar te najvišu temperaturu zraka oko 18 °C. Sunčano razdoblje nastavlja se u središnjoj Hrvatskoj uz umjeren jugozapadnjak, u višim predjelima i jak s olujnim udarima, piše HRT.

Jakog, na udare i olujno jugo puhati će u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na sjevernom Jadranu biti slab do umjeren južni vjetar i jugozapadnjak. Također se očekuje oblačno i mjestimično malo kiše.





Dalmacija nastavlja sa sunčanim danima, a zbog slabog i umjerenog juga i južnog vjetra, more mirno ili malo valovito, prema otvorenom dijelu i umjereno valovito.



Na krajnjem jugu Hrvatske promjenjive naoblake te nastavak sunčanog razdoblja. Najniža temperatura zraka od 6 °C u zaobalju do 11 °C na otocima, a najviša od 14 do 16 °C.