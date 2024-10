Nastavlja se saga u zagrebačkoj školi: Institucije se međusobno loptaju, želimo žurno rješenje

Slučaj problematičnog učenika u jednoj zagrebačkoj školi još uvijek nema svoj epilog. Roditelji su u ponedjeljak ponovno povukli djecu s nastave, a konačnom rješenju se nadaju na sastanku koji će održati u četvrtak.

- Mi se sada loptamo između institucija koje prebacuju krivicu i odgovornost jedna na drugu. To je jedan jako vrući krumpir i do rješenja situacije žele odgovornost prebaciti na nas odnosno da mi to kao roditelji riješimo. Žele da izlažemo djecu da bi se opravdao nečiji nerad koji godinama sad već traje. Od nas se očekuje da djecu pošaljemo na nastavu i onda nek se svi testiramo kako će to izgledati. Još nam kažu da ne brinemo jer imaju za nas spremu psihološku pomoć i podršku. Time nam praktički govore mi vas moramo tu stavit i mi znamo da ćete imati problem, ali naše rješenje da ćemo vam ponudit psihološku pomoć - govore nam roditelji.

Djecu i dalje ne daju na nastavu, ali oni to kažu dobro podnose.

- Kada se djeci nešto lijepo objasni oni to nekako prihvate. Našoj djeci trenutno nisu ostvareni uvjeti za školovanje i molimo da se ovo žurno riješi da se naša djeca vrate na nastavu. Imamo nade, vjerujemo i jako želimo da dođe do rješenja još danas i da se od sutra djeca se vrate u školu. Ključno je što će nam na ovom sastanku dopustiti da prisustvuju i naši odvjetnici, a prvi put su uključili i školsku liječnicu - dodaju.

Na sastanku bi trebali prisustvovati predstavnici Ministarstva obrazovanja, Grada, Agencije za obrazovanje te školska liječnica. Ravnatelj škole u ponedjeljak je dao neopozivu ostavku, a još uvijek se ne zna tko bi ga mogao zamijeniti.

- Novog ravnatelja ili ravnateljicu službeno nemamo. Razumijemo njegovu odluku, on je imao strašno veliki pritisak na sebi. I sami nastavnici su rekli kako ovo nadilazi njihove sposobnosti rješavanja problema. Iz Grada su i Ministarstva napravili sve što je u njihovoj moći kao i u školi, ali evo problem još uvijek nije riješen i nadamo se da ovoga puta bude. Žalosno je da fokus opet nije na tom djetetu koje vrišti da mu se pomogne i radi se sve samo ne to. Fokus bi treba biti i na tim roditeljima, a ne da mi ostali to rješavamo - zaključuju.