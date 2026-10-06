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U RIJECI

Nastavlja se suđenje: Djevojka prijavila silovanja, svećenik optužen da joj je rekao da šuti

Piše 24sata,
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Nastavlja se suđenje: Djevojka prijavila silovanja, svećenik optužen da joj je rekao da šuti
Foto: Laudato TV/Youtube
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Prema optužnici, djevojka se u rujnu 2024. povjerila don Josipu Radiću i rekla mu da je Glasnović dulje vrijeme seksualno uznemirava i prisiljava na neželjene spolne odnose...

Ovog je tjedna na Županijskom sudu u Rijeci nastavljen postupak protiv Josipa Glasnovića (71) i svećenika Josipa Radića (61) u slučaju navodnog seksualnog zlostavljanja (23) koja je bila postulantica javnog vjerničkog društva Omnia Deo. Postulantica je djevojka u pripravničkoj fazi ulaska u vjersku zajednicu koja živi i služi unutar te zajednice kako bi ispitala svoj duhovni poziv, ali još nije položila službene redovničke zavjete, piše portal Burin.

Kako navode, riječ je o drugom raspravnom ciklusu, a sudsko vijeće kojim predsjeda sutkinja Ika Šarić isključilo je javnost sa suđenja. Ovoga tjedna predviđena su tri raspravna dana, a postupak je nastavljen saslušanjem novih svjedoka, među kojima je i jedan svećenik. Djevojka je već saslušana tijekom prvog dijela suđenja u kolovozu.

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Glasnovića tužiteljstvo tereti za ukupno 12 kaznenih djela na štetu djevojke: pet silovanja, dvije bludne radnje i pet prijetnji. Radića se tereti za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. On se brani sa slobode, dok je Glasnović u istražnom zatvoru od listopada prošle godine, piše Burin. 

Prema dosad objavljenim navodima optužnice, kaznena djela za koja se tereti Glasnovića događala su se tijekom 2024. uglavnom u Dramlju, a jedan slučaj navodno se dogodio u Nerezinama na Lošinju.

Tužiteljstvo tvrdi da je djevojku, dok je boravila i služila u zajednici Omnia Deo, više puta prisiljavao na seksualne odnose i prijetio joj smrću ako nekome kaže što se dogodilo.

Glasnović odbacuje optužbe, a o njegovoj krivnji tek treba odlučiti sud.

Prema optužnici, djevojka se u rujnu 2024. povjerila don Josipu Radiću i rekla mu da je Glasnović dulje vrijeme seksualno uznemirava i prisiljava na neželjene spolne odnose.

Tužiteljstvo tvrdi da Radić ta saznanja nije prijavio policiji ili državnom odvjetništvu, nego joj je savjetovao da ode u samostan u Nerezine, da se "moli i pročisti" te da o događajima ne govori jer bi time "uništila Božje djelo", odnosno zajednicu Omnia Deo.

Radića se ne tereti da je sudjelovao u seksualnom zlostavljanju, nego isključivo za neprijavljivanje kaznenog djela.

Dva dana nakon početka suđenja Zadarska nadbiskupija objavila je da je protiv Radića pokrenula i kanonski kazneni postupak.

Zadarski nadbiskup zabranio mu je javno sudjelovanje u bogoslužju "radi zaštite dobra Crkve, sprječavanja moguće sablazni i osiguranja urednoga tijeka kanonskoga postupka".

Radić je bio župnik Župe sv. Mihovila u Galovcu, a do završetka crkvenog postupka ondje je imenovan drugi upravitelj župe.

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