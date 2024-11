Nastavlja se suđenje zbog ubojstva Luke Bančića u Splitu: 'Udario me šakom i srušio...'

Napadnuti smo kada smo izašli ispred kuće. Bančić me udario šakom i srušio na pod. Ne sjećam da me udario, ali vidi se na kameri. Snimku sam vidio na suđenju na Prekršajnom sudu. Još su trojica bila s Bančićem, tukli su me na podu nasred ceste. Pao sam i izgubio svijest. Nešto se mutno sjećam iz marice kada su me vodili, a probudio sam se tek kasnije u pritvoru. Boljela su me leđa, a i lakat, rekao je na suđenju Frane Rušić, brat Ante Rušića kojem se sudi za ubojstvo 22-godišnjeg Luke Bančića u Splitu.

Podsjetimo, nakon sukoba na ulici, otišao je kući po nož, vratio se, zatrčao prema Bančiću i ubo ga. Policija je na ispitivanje privela starijeg brata Franu, dok mlađeg Ivana nisu pronašli jer se trenutno nalazi na liječenju u komuni kod Vrgorca.

- Možda su krivo shvatili kada smo ih pitali novac. Bili su valjda i oni pod utjecajem opijata i alkohola. Krivo su reagirali - nastavio je, piše Dalmatinski portal.

Stariji brat Frane u svjedočenju ističe kako se samo branio.

- Odgurnuo sam pokojnog, što se vidi na snimci. Ja sam se branio, nikome nisam prijetio. I ja sam bio pod utjecajem alkohola. Pio sam vino i pelinkovac. Za brata ne znam - rekao je.