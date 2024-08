Pogledajte temperature diljem Hrvatske. I dalje vrućine, ali uz povremenu kišu i grmljavinu

Bit će djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti su poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Gorskom kotaru i na sjeveru zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Vjetar uglavnom slab, krajem dana ponegdje umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima, a poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 31 i 35 stupnjeva Celzijusovih.

A što nas očekuje sutra?

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na Jadranu poslijepodne pretežno sunčano. Uglavnom se u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno očekuje malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru bura, u noći i ujutro podno Velebita s jakim udarima, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura između 26 i 29, uz obalu i u unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35 °C.

Žuto upozorenje upaljeno je tek za Velebitski kanal i to zbog mjestimice pojačane bure.

Temperature po Hrvatskoj

U Kninu i Senju je već u 11 sati bio 31 stupanj. To je najviša temperatura trenutno u Hrvatskoj, dok je najniža na Zavižanu (17 stupnjeva). Najviša izmjerena temperatura mora je na Mljetu i to 29 stupnejva Celzijusovih.