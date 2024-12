Nastavnici stranih jezika: Učenici neće znati engleski ni za maturu, a ministar nas proziva

Nastavnici engleskog jezika u strukovnim srednjim školama zgroženi su najnovijim prijedlogom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih prema kojemu se smanjuje broj sati prvog stranog jezika, najčešće engleskog. Predloženom satnicom učenici neće svladati ni osnove jezika, a kamoli da će ga naučiti kako bi ga koristili u poslu i studiju, ili da bi savladali za polaganje državne mature.

Napisale su to u izjavi za javnost nastavnice engleskog jezika Blanka Šamija, Ivana Plh Bosanac i Barbara Pleić Tomić. Ove profesorice, ali i mnogi drugi nastavnici stranih jezika ovih dana izražavaju ozbiljne kritike na prijedlog reforme koja bi se trebala u strukovnim školama početi primjenjivati od iduće školske godine. Na prijedloge kurikula za strane jezike u e-savjetovanju došlo je više stotina komentara i kritika.

Kako nastavnici ističu, najavljeno je kako će se za učenike strukovnih škola povećati satnice obaveznih predmeta koji se polažu na državnoj maturi - hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik, kako bi bili izjednačeniji s gimnazijalcima. No, prema ovome prijedlogu, satnica stranih jezika ne samo da ostaje ista, već se i smanjuje.

Smanjenje s tri na dva sata

- Ovaj potez ih automatski stavlja u neravnopravan položaj po pitanju polaganja ispita Državne mature, a na koju se odlučuje ogroman broj učenika strukovnih škola. Tako se ozbiljno narušava mogućnost njihovog daljnjeg obrazovanja. Učenici koji se pak nakon završetka srednje škole odluče odmah uključiti na tržište rada, također će biti zakinuti za vještine koje su u suvremeno doba ne samo ključne, već se i podrazumijevaju - upozoravaju profesorice.

Prema Odluci Agencije za strukovno obrazovanje (ASOO) iz svibnja, upozoravaju profesorice, engleski jezik u četverogodišnjim zanimanjima trebao je biti zastupljen s tri sata nastave tjedno.

- Međutim, u novom prijedlogu kurikula - neočekivano i neobjašnjivo - dogodilo se upravo suprotno. Satnica prvog stranog jezika smanjena je na dva sata tjedno. Bitno je napomenuti da sadašnji prijedlog odgojno-obrazovnih ishoda u četverogodišnjim zanimanjima nikako nije moguće ostvariti u fondu od 70 sati godišnje (u odnosu na dosadašnjih 105 sati godišnje). Ne samo da navedeni ishodi nisu ostvarivi u fondu od 70 sati, nego nije moguće ostvariti ni navedeni temeljni cilj samostalne i točne upotrebe jezika u govoru i pismu u različitim kontekstima školske, lokalne i šire zajednice, uključujući i digitalno okružje - upozorile su.

Škole će odlučivati o satnici

Ostatak nastave trebao bi se provoditi izborno, o čemu će odlučivati same škole, no to je tek rušenje standarda, dodaju. Naime, u školama poput Hotelijersko-turističke, gdje su strani jezici (ne jedan, već njih tri, četiri) praktički temelj zanimanja, vjerojatno će i staviti pojačanu nastavu. No što će biti u školama poput nekih obrtničkih i tehničkih, gdje već sad najavljuju da im strani jezik neće biti prioritet, pitaju naše sugovornice.

Naime, reforma zamišlja da se nastava u strukovnim školama provodi modularno, odnosno da se nakon prvog razreda, koji bi trebao biti sličan u svim školama, nastava oblikuje prema obrazovnim područjima samih škola (turizam, informatika, poljoprivreda itd.). Predmeti će se grupirati u cjeline prema onome što učenici moraju savladati u nastavnim programima.

Ovaj prijedlog ukratko znači da učenici neće dobiti dovoljno znanja engleskog jezika ne samo za polaganje mature, već i za osnovno snalaženje u daljnjem poslu, studiranju itd. A reforma je trebala donijeti upravo suprotno. Ne zaboravimo ni da strukovne škole u Hrvatskoj pohađa više od 70 posto učenika, što znači da ovakva reforma urušava ionako ispodprosječno znanje naših mladih.

S devet sati na - dva?!

Na sve ovo upozorila je i mr. Martina Budimir, prof. izvrsna savjetnica njemačkog jezika u svome apelu Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama. Ona od sindikata traži aktivnu reakciju zbog ugrožavanja kvalitete nastave.

- Prema predloženom nacrtu kurikula, učenice i učenici smjera hotelijersko turistički-tehničar bit će najviše na gubitku jer sa sadašnjih 9 sati nastave stranih jezika tjedno (7 sati prvog i drugog stranog jezika, od čega po 4 prvog u prva dva i po 4 drugog u trećem i četvrtom razredu i obrnuto, i 2 sata trećeg stranog jezika) padaju na samo 2 sigurna sata prvog stranog jezika. Svi eventualni dodatni sati prvog, kao i uopće učenje drugog i trećeg stranog jezika prepuštaju se autonomiji svake pojedine škole. Ista je stvar sa svim smjerovima koji imaju bar dva strana jezika - upozorila je ona.

Ministar: Bojite se za pozicije

Nastavnike je posebno šokirao istup nadležnog ministra znanosti, obrazovanja i mladih.

- Komentara ima dobrih i loših, ima i ljubomornih i zlonamjernih komentara. Nekada su to komentari jer se netko boji za svoju poziciju i mjesta, ali to u principu kada radite jednu veliku reformu ne smije biti osnovni razlog da bi se negdje nešto popuštalo, morate nastaviti dalje s onime za što smo uvjereni da je dobro - izjavio je novinarima Radovan Fuchs.

- Ne znam što bih na to rekla, zlonamjerni komentari... Pa to nisu nikakve pozicije, već naša radna mjesta. Naravno da se bojimo za radna mjesta. Pa i da maknemo to sa strane, ovaj prijedlog je katastrofalan za učenike - kaže nam Ivana Plh Bosanac.

Naši sugovornici nam kažu i kako se već bliži drugo polugodište, a u mnogim školama još nisu počele ni edukacije za provedbu reforme. Ističu kako još ništa ne znaju, ni kako će nastava biti organizirana, ni kako će se provoditi moduli, te je zabrinutost sve veća, uz nedovoljno informacija nadležnih institucija. To sigurno nije dobro i čini se da ide u suprotnom smjeru od preporuka Europske unije, upozoravaju.