Nastradalim poljoprivrednicima treba pomoć i države i županije

"Kako velik broj naših građana u Varaždinskoj županiji, kao i na cijelom sjeveru Hrvatske živi od poljoprivrede te obzirom na razmjere štete, ovoga puta, osim puke forme s puno izjava podrške i konferencija za medije, očekujemo i stvarnu financijsku pomoć države, ali i županije" izjavila je saborska zastupnica Natalija Martinčević i u ime Reformista izrazlia žaljenje zbog pretrpljenih gubitaka poljoprivrednih proizvođača koji su pogođeni jučerašnjom tučom.

Upozorila je da je ta pomoć dosad bila od 0,5 do dva posto.

"Svjesni smo da će sada svi dužnosnici od župana do ministrice poljoprivrede najavljivati poduzimanje mjera i nadoknadu štete, no na žalost, iskustvo proteklih godina jasno pokazuje da se ta pomoć uvijek kretala u iznosima od 0,5 do dva posto pretrpljene štete pa je često i trošak evidencije bio veći od pomoći države", dodala je.

Martinčević je ustvrdila kako će stvarno zaštićeni biti jedino oni poljoprivrednici koji su ušli u sustav osiguranja koji je u prošlom mandatu župana Radimira Čačića osmislila i provela Varaždinska županija.

"U tom modelu kombinacije EU i Županijskog novca osiguranici dobivaju naknadu štete sa samo četiri posto učešća u troškovima osiguranja. Poljoprivrednici Varaždinske županije taj su model prepoznali pa je broj osiguranika sa 5 u 2017. porastao na 476 u 2021.", izvijestila je.

"Na žalost, Vlada i ministarstvo nisu prepoznali i uveli model u cijeloj Hrvatskoj premda smo im to više puta predlagali, a nemamo informaciju je li postojeći model u Varaždinskoj županiji u ovom mandatu proširen, ali upravo ovakve nepogode prilika su da odgovorni prepoznaju važnost poticanja poljoprivrednika da kroz ovaj model zaštite svoje nasade", poručili su Reformisti u priopćenju.

