Native studio 24sata osvojio je svjetsku nagradu za najbolju primjenu native oglašavanja

Na ovotjednoj dodjeli nagrada INMA Global Media Awards, koja se ove godine zbog pandemije koronavirusa održala online, 24sata još je jednom potvrdio titulu najnagrađivanijeg native studia na svijetu osvojivši prvo mjesto za kampanju "BFF - The Friendship Journey".

<p>Ova kampanja koju je <a href="https://miss7.24sata.hr/">miss7 </a>kreirao za klijenta Vichy osvojila je <strong>1. mjesto u kategoriji "Best execution of Native Advertising</strong>", odnosno u najboljoj primjeni native oglašavanja na globalnoj razini. <strong>Miss7 i Vichy MINÉRAL 89 kampanjom "BFF - The Friendship Journey" </strong>u fokus su stavili prijateljstvo, a u sklopu kampanje provedeno je i najveće istraživanje o prijateljstvu u Hrvatskoj.</p><p>Kvalitetu ove kampanje prepoznao je žiri sastavljen od 42 člana iz 20 zemalja, a BFF – The Friendship Journey iza sebe je ostavio medijske divove poput <strong>Forbesa, News Corpesa </strong>i drugih. </p><p><a href="https://www.inma.org/blogs/main/post.cfm/inma-unveils-global-media-awards-winners-covid-campaigns-get-top-nod"><strong>International News Media Association (INMA)</strong></a> globalna je zajednica vodećih medijskih kompanija koja u svojoj mreži okuplja vrhunske svjetske medijske stručnjake i nagrađuje najbolje svjetske primjere prakse. <strong>O veličini natjecanja INMA Global Media Awards govori činjenica da je ove godine zaprimljeno 922 prijave od strane 262 medijska news brenda iz 44 svjetske države</strong>.</p><p> </p><p><strong>Nove nagrade za native pristižu od početka godine</strong></p><p>Osim spomenute, velika nagrada koja je nedavno potvrdila kvalitetu 24sata na najvišoj razini i na domaćem tržištu bila je i<strong> prestižna <a href="https://www.24sata.hr/news/native-24sata-je-najbolji-na-prestiznom-natjecanju-mixx-687715">nagrada MIXX</a> za kampanju #pinkypromiss</strong>. Cijelo tržište s velikim interesom svake godine iščekuje rezultate ovog natjecanja koje nagrađuje najbolje digitalne kampanje i platforme u području tržišnih komunikacija,<strong> a u finalu kategorije Best publisher Long-form Native 24sata dominirao je s čak četiri svoje kampanje.</strong></p><p><strong>#pinkypromiss</strong>, edukativna je kampanja čija je poruka snažno odjeknula krajem prošle godine, a za cilj je imala podizanje svijesti o važnosti samopregleda za rano otkrivanje raka dojke. Zahvaljujući kampanji #pinkypromiss spašeno je čak pet života.</p><p> </p><p><strong>Uz naš vrhunski native tim ostvarujemo sve ciljeve!</strong></p><p><strong>24sata, najnagrađivanija medijska kuća u regiji</strong>, do sada je ukupno osvojila više od 110 svjetskih i europskih nagrada i priznanja, a <strong>Native Studio 24sata</strong> u nešto više od 2 godine od pokretanja osvojio je<strong> 60 međunarodnih nagrada</strong>. Posljednji u nizu rekorda po broju osvojenih nagrada je onaj od prije manje od pola godine, kada je 24sata na natjecanju Native Advertising Awards, najrelevantnijem međunarodnom natjecanju u području native oglašavanja osvojio čak 20 nagrada za brojne projekte i već treću godinu zaredom potvrdio svoju titulu <strong>najnagrađivanijeg native studija na svijetu</strong>.</p><p>Kao <strong>apsolutni lider i na regionalnom tržištu</strong> brojimo priznanja za kvalitetu na svim platformama - desktop, mobile, social, video i print čime smo, potkrijepljeno brojkama, <strong>najjači u Hrvatskoj i prvi izbor za publiku</strong>.</p>