Natjecali se u taekwondou, bilo je zaraženih, nisu čekali testove

Glasnogovornik organizatora kaže da je PCR testovima otkriveno sedmero zaraženih natjecatelja, i nije mu poznato da su se borili. Drugi organizator potvrđuje da su informacije "djelomično točne"

<p>U hotelu Westin u Zagrebu u subotu je počelo Klupsko europsko prvenstvo u taekwondou, koje je okupilo oko 800 sudionika iz 40 država svijeta - oko 450 mladih natjecatelja, i njihove trenere. Europski taekwondo savez organizaciju je povjerio klubu Jastreb iz Zagreba i klubu Karlovac te su borbe počele u subotu u ranim poslijepodnevnim satima.</p><p>Kako se neslužbeno doznaje, natjecanje je započeto bez da se pričekalo rezultate PCR testova na koronu, koje su svi morali napraviti. Testiranje je bilo organizirano u petak, također u hotelu. U subotu popodne su stigli rezultati, i ustanovljeno je da ima sedam zaraženih, od kojih se dvoje, kažu neslužbene informacije, već borilo u dvorani, a za rezultate su doznali kad su već završili svoje natjecanje, i došli kućama.</p><p>Tad je navodno nastala panika, i borbe su za tu večer prekinute. Zaraženi su hrvatski natjecatelji, jer su strani već pri ulasku u Hrvatsku morali imati negativan test na koronu, može se čuti. Natjecanje je nastavljeno jučer, kad su se svi prisutni istestirali brzim, antigenskim testovima. </p><p>U ime organizatora glasnogovornik Mario Zorko kaže da je natjecanje počelo nakon što su stigli rezultati. Na pitanje znači li to da nitko tko je zaražen nije sudjelovao u borbi, odgovara kako on za takvo nešto ne zna. Nitko se, kaže, nije mogao natjecati, a da prethodno nije testiran. Upitan pak jesu li u subotu zaraženi natjecatelji bili u hotelu, kaže da su bili u petak, kad je tamo organizirano testiranje, a jesu li boravili tamo i u subotu prije natjecanja, nema informaciju. Ne zna kako je koji klub to organizirao, dodaje. </p><p>Predsjednik kluba Karlovac Miroslav Brežan nam je, međutim, na pitanje je li natjecanje počelo prije dolaska rezultata testova, i jesu li se borili i zaraženi natjecatelji, rekao kako je to "djelomično točno". Na upit zašto je natjecanje počelo bez rezultata testova, odgovorio je samo dugom šutnjom. Suočen s Brežanovom izjavom, Zorko odgovara samo da ne može utjecati na ono što će Brežan reći, i da njega pitamo za pojašnjenje. Potvrđuje da su borbe u subotu navečer prekinute, "zbog paničnih informacija", i nastavljene u nedjelju. Tako je htjela, dodaje, europska federacija. </p><p>Predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza Anto Nobilo ističe da Savez s ovim natjecanjem nema nikakve veze, i da je sva svoja natjecanja u ovoj godini otkazao zbog pandemije. Klubovi, dodaje, nisu trebali odobrenje Saveza za natjecanje organizirano u Westinu, no Savez je protiv bilo kakvih takvih sportskih susreta u ovo vrijeme. Klubovi su, zaključuje, natjecanje dogovarali s europskom federacijom. </p><p>- Ono što mi znamo jest da su tamo neadekvatno provedene epidemiološke mjere, i da učesnici nisu testirani na vrijeme, zaključuje Nobilo. </p><p>Nacionalni stožer civilne zaštite nam nije zasad odgovorio na upit o ovome natjecanju, dok se na poruku nije oglasio niti prvi epidemiolog u državi, prim.dr. Krunoslav Capak. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u Zagrebu Zvonimir Šostar također, kaže, nije upoznat s ovim slučajem. Uputio nas je na dežurnog epidemiologa, no taj broj nismo uspjeli dobiti. </p><p>U Zagrebu su ovih dana planirana još neka veća sportska dječja natjecanja. </p>