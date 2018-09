NATO: IS gubi moć, Al Kaida nastoji opet preuzeti prevlast

Kako Islamska država (IS) gubi moć i značaj, Al Kaida pokušava ponovo preuzeti prevlast na terenu kao najznačajnija snaga na islamističkoj ekstremističkoj sceni, kazao je u utorak visoki dužnosnik NATO-a na konferenciji o sigurnosti održanoj u Izraelu.

"Slabljenje IS-a dalo je priliku Al Kaidi da obnovi nekadašnji status. I dok je IS u posljednje četiri godine zaokupljao pozornost svijeta, Al Kaida je u tišini jačala i širila globalnu umreženost i borbene kapacitete", kazao je Arndt von Loringhoven, pomoćnik glavnog tajnika za sigurnost i obavještajne zadaće, navodeći pojačane aktivnosti skupine u Kašmiru, Afganistanu, Siriji, Jemenu, Somaliji i sjevernoj Africi.

"Kao i u slučaju IS-a, strateški je cilj Al Kaide preuzeti vodstvo nad militantima i ekstremistima koji smatraju istomišljenicima", dodao je i ocijenio da suparništvo između te dvije skupine predstavlja pojačanu prijetnju Zapadu.

Prema procjeni NATO-a, broj boraca IS-a se nakon gubitka teritorija u Iraku i Siriji gotovo prepolovio, s 39.000 na 18.000 do 20.000 boraca. IS se vojno uzdigao nakon što je SAD 2011. likvidirao talibanskog vođu Osamu bin Ladena 2011. u Pakistanu. Al Kaida je pod vodstvom bin Ladena izvela napade na New York i Pentagon 11. rujna 2001.