'NATO u Gruziji? Tome ću se suprotstaviti. Dodik? Nekima je čudovište, meni je sugovornik'

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je izložbu "Žene i tehnika-izložba rodno inkluzivne tematike" u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana žena u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

NATO u Gruziji? Tome ću se suprotstaviti, poručio je predsjednik, ali i komentirao kako o toj temi ne zna ništa.

Pitali su ga i oko BiH i Milorada Dodika. Kazao je da Europski parlament (EP) ne uvodi nikakve sankcije: ''Zna se kako se uvode, a koje je zakonodavno tijelo. Ne volim hajke, predvode ih kukavice, oni koji, kada zagusti, se sakriju u prvu rupu. Milorad Dodik je predstavnik srpskog naroda, on tamo živi i tamo će ostati. On je sugovornik kojega poznajemo, strahujemo od onih koje ne poznajemo, a koji su dovedeni za ruku. Kao Milorad prije 20 godina. Nekima je on čudovište, a meni je sugovornik. Ja mu neću uvoditi sankcije''.





Što se tiče novoga ministra Ivana Paladina, rekao je da za njega nije čuo i dodao: ''Mislim da će Banija i Zagreb biti u trećem ili četvrtom planu''. Spomenuo je da Paladino ima pozamašnu imovinu i da je uvijek kad je netko ima tu i pitanje kako ju je stekao.

Rad Državnog odvjetništva Milanović je komentirao u kontekstu slučaja Darka Horvata, koji je u trenutku uhićenja bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Milanović je rekao da to ne smije biti tako, a za opoziciju je rekao da se ponaša “subtaktički”.

- DORH ima ogromne ovlasti bez ikakvog nadzora. Tko kontrolira DORH? Ja ne vjerujem nikome. Sutra će, figurativno, uhapsiti Plenkovića. Postoji razlog zašto postoji imunitet. Date li nekome prekomjernu silu, koristit će ju refleksno - rekao je Milanović.

Komentirao je i slučaj ministra Josipa Aladrovića.

- Što se tiče pokretanja postupka, vidjeli ste koliko je Plenkoviću trebalo, stigao je otići u Dubai. Tu je pretjerao. Odluku je trebao donijeti drugi dan jer on je, ponavljam, za to znao. Ako policija i ravnatelj znaju, znao je i on. Točka, kraj priče. Nažalost, pametnjakovići imaju posla s bivšim premijerom koji je to sve gledao i u svemu sudjelovao. Ja znam sve. Znam praksu i logiku i znam zakon. Nemoguće, ako se nekoga kaznenopravno obrađuje u predistrazi ili nekim istražnim radnjama koje su još uvijek tajne, a tajnu čuva 15-20 ljudi od kojih je desetero iz vertikale kojom upravlja premijer, da tu informaciju premijer osobno nije dobio. To je nemoguće. S tim se pomirimo - rekao je.