NATO upozorio Moskvu da ne upotrebljava kemijsko oružje

NATO je u utorak upozorio Rusiju da ne pokušava upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini, naglasivši da je svoju obranu na istočnom krilu pojačao proturaketnim sustavima Patriot u Poljskoj i u Slovačkoj, rekao je njegov glavni tajnik.

- Rusija iznosi apsurdne optužbe o biološkim laboratorijima i o kemijskom oružju u Ukrajini. To je još jedna laž. No nas zabrinjava to što bi Moskva mogla izvesti tajnu operaciju, pod lažnim izgovorom, koja bi eventualno uključivala kemijsko oružje - upozorio je Norvežanin Jens Stoltenberg na tiskovnoj konferenciji prije sastanka ministara obrane Saveza koji se treba održati u srijedu.

- Uporaba kemijskog oružja bila bi kršenje ugovora o zabrani kemijskog oružja koji je Rusija potpisala. Rusija se dosad već koristila kemijskim sredstvima protiv političkih protivnika - dodao je.

- Stvoriti situaciju za uporabu kemijskog oružja je neprihvatljivo. Cijena će biti veoma visoka, ali ne želim nagađati o vojnom odgovoru NATO-a - istaknuo je.

Savez pojačava svoju obranu na istočnom krilu tako da prvi put aktivira svoje snage za brzi odgovor i razmješta proturaketne sustave Patriot u Poljskoj i u Slovačkoj, podsjetio je Stoltenberg. Sustave Patriot u Poljskoj postavljaju Sjedinjene Države, a u Slovačkoj Njemačka i Nizozemska.

- Stotine tisuća vojnika su stanju pripravnosti, a više od 100.000 američkih vojnika je prisutno u Europi - dodao je.

- To je trenutačni odgovor Saveza na rusku prijetnju ukrajinskog rata - rekao je.

- Ministri obrane trebaju u srijedu odlučiti o konkretnim mjerama na dulji rok, kao što su slanje većih pojačanja, priprema tehnike, raspoređivanje sustava za protuzračnu i za kibernetičku obranu - dodao je.

No Stoltenberg je istaknuo da jačanje obrane znači i povećanje vojnih troškova. Sve članice Saveza su se obvezale da će 2 posto svog BDP-a izdvajati za obranu do 2024.