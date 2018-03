Natpis na novčanici dao im je nadu: 'Oteli su me, živa sam...'

Novčanica od jednog dolara pronađena u Wisconsinu je posljednja informacija koju je policija dobila o nestanku Mikelle Biggs, 11-godišnjoj djevojčici koja je 1999. godine nestala iz grada Mese u Arizoni dok je čekala kamion sa sladoledima.

- Moje ime je Mikel Bigs oteta sam iz Mese AZ živa sam - piše na novčanici tiskanoj 2009. godine.

This dollar bill is the latest clue in an old missing girl case. #mikellebiggs has been missing since Jan 1999. @mikewatkiss3tv has the details on what investigators say what is written on the edge of the note on @azfamily pic.twitter.com/0aWA63xjgS — James Apalategui (@PhxPhotogJames) March 21, 2018

Poruka je, procjenjuju istražitelji, napisana dječjim rukopisom. Mikellino ime je krivo napisano, s u is je skoro pa polegnuto, dok je kel u njenom imenu napisano pisanim slovima.

Foto: screenshot/Twitter

No, istražitelji sumnjaju u autentičnost novčanice. Obzirom da joj je ime krivo napisano, smatraju da se možda radi o groznoj šali. Tvrde kako je apsolutno nemoguće putem novčanice pronaći djevojčicu, čak i kad bi poruka bila autentična.

Mikelle Biggs' sister: Message found on $1 bill is probably not authentic https://t.co/o6jybNu1WP pic.twitter.com/wqqwXvkn6R — wtfiscrackin (@wtfiscrackin) March 21, 2018

- To je bila mala iskra nade, ali kad su se dojmovi slegnuli, shvatili smo da ne možemo napraviti ništa po tom pitanju, što je zbilja frustrirajuće - rekao je istražitelj Adam Streubel.

No, slučaj je ponovno postao popularan, a detektiv Steve Berry izjavio je kako ponovno pregledavaju dokaze te ne podcjenjuje tragove koje novčanica može nositi.

- Više i ne dobivamo toliko informacija, no one koje dobijemo uvijek provjerimo. Nadamo se da je baš ta ona koja će nam pomoći u istrazi slučaja - izjavio je Berry.

Mikelle Biggs' sister talks about the latest clue to arise in the 1999 kidnapping case. A dollar bill with a written message was found in a small town in Wisconsin. It had Mikelle's name on it saying she had been kidnapped from Mesa,Az. Kimber Biggs talks at 5 #fox10phoenix pic.twitter.com/pnZYDnVjRo — Linda Fox 10 (@lindawfox10) March 20, 2018

Podsjetimo, Mikelle i njezina sestra Kimber igrale su se izvan kuće i čekale kamion koji prodaje sladolede. Mikelle je vozila bicikl, a Kimber je otišla u kuću pričati s mamom. Bilo je potrebno samo 90 sekundi da Mikelle nestane. Policija i susjedi brzo su reagirali, helikopter je bio u zraku za 30 minuta otkako je nestala.

Mikellin slučaj bio je jedan od najintenzivnijih u povijesti policije u Mesi. Prikupljeno je oko 800 komada dokaza, a prikupili su i otprilike 10.000 informacija od građana. Brojni letci s njenim licem kružili su gradom, obavljeno je 500 intervjua i pretraženo 35 napuštenih tunela koji su vodili do rudnika.

Istražitelji su čak pretražili svaki kamion koji je prodavao sladolede i ispitali svakog vozača, piše USA Today.

No, nigdje nije bilo ni traga.

Jedan od glavnih detektiva na slučaju, Jerry Gissel, rekao je kako su dokazi pokazali da je Mikelle bježala od nekog kad je oteta.

- To nije bio netko koga je poznavala. Bacila je bicikl na pod i počela trčati prema doma. Iz džepa su joj ispale kovanice za sladoled. Netko ju je zgrabio i, kako vjerujemo, ugurao u auto te otišao - rekao je Gissel u intervjuu 2009. godine.