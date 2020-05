Navala i na NP Krka: Gužve su kao i na Plitvicama, dan ranije Mnogi su se zaželjeli prirode, a privukle su ih i promidžbene cijene te popusti. Na Krki je tako organizirana akcija 'Piknik to go': ulaznica za dvoje odraslih i četvero djece do 18 godina je 100 kuna