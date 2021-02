Aleksej Navaljni osuđen je na dvije i pol godine zatvora zbog kršenja uvjetne kazne koju je dobio za pronevjeru iz 2014. godine, javlja Russia Today.

Moskovski sud zaključio je kako se Navaljni nije javljao nadležnim službama za vrijeme svoje kazne, a njegova obrazloženja za to proglašena su nedovoljnim.

Stoga je sudac odlučio kako će se uvjetna kazna pretvoriti u odsluživanje prave zatvorske kazne.

Navaljni je još 2014. osuđen na tri i pol godine zatvora, ali 12 mjeseci je bio u kućnom pritvoru. Kažnjen je zbog pronevjere 400 tisuće dolara iz dvije kompanije, među kojima je i francuska kompanija Yves Rocher. Europski sud za ljudska prava tu je presudu proglasio nasumičnom i bezrazložnom.

Njegova uvjetna trebala je isteći 30. prosinca prošle godine, no par dana prije isticanja on se trebao pojaviti pred nadležnim službama. To nije učinio jer nije bio u Rusiji, već u Njemačkoj gdje se oporavljao od trovanja prošlog kolovoza. Međutim, berlinski liječnici objavili su izvještaj koji je otkrio kako je Navaljni tad već mogao putovati stoga njegovo opravdanje nije prihvaćeno.