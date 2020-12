Spasioci HGSS Stanice Gospić jutros su pozvani u pomoć peteročlanoj obitelji iz Albanije koja je osobnim automobilom zalutala i zaglavila na snježnoj cesti Velebita. Poziv su zaprimili od Županijskog centra 112, a s druge strane telefona bio je uplašen glas stranog državljanina koji je kazao da je zaglavio u snijegu na cesti preko Velebita, te da su sa njime u vozilu još četiri člana obitelji od kojih jedno dijete. Naveo je da nisu ozlijeđeni, ali da im je hladno jer se pokušavaju izvući već duže vrijeme, no bez uspjeha.

POGLEDAJTE VIDEO Spašavanje na Velebitu

- Zbog olujnog vjetra danas su zatvorene mnoge ceste pa tako i A1 na standardnoj dionici pa su iz tog razloga morali napustiti A1 i pri tome ih je navigacija navela najkraćim putem, majstorskom cestom preko Malog Alana, koja ima status županijske ceste dalje prema jugu. Krajnji cilj Albanija - kažu u HGSS-u dodajući da se ova stara cesta u zimskim uvjetima ne čisti i najčešće nije prohodna, a ima čak i prometni znak zabrane prometovanja u zimskom periodu.

Ali tragovi nekog vozila od ranije i auto navigacija koja ih je navodila vukle su ih naprijed, sve tako dok vozač nije shvatio da dalje baš i ne ide, ali obično u takvim situacijama tada već bude kasno. Tako je bilo i ovaj put...

- Mi tu nemamo dileme niti sekunde razmišljanja. Za nekoliko minuta smo spremni sa svom potrebnom opremom i krećemo u akciju. Vozilo kada zaglavi u snijegu putnici možda trenutno nisu ugroženi ili ozlijeđeni, ali nakon nekoliko sati pokušavanja da se izvuku počinje se javljati strah, panika, pothlađenost, iracionalnost, iscrpljenost, dehidracija, više tehničkih problema na vozilu i najčešće donošenje krive konačne odluke, a to je napuštanje vozila - govore spasioci.

Dodaju da iako je ovih pet stranih državljana, među kojima je i jedno dijete bili neozlijeđeni i životno neugroženi, s obzirom da su svi bili bez adekvatne opreme, nepoznat im je teren, zimski su i vrlo surovi uvjeti i za najspremnije, postojao je veliki rizik da bi iz sata u sat ovo postala prava drama i teško spašavanje, uz vrlo vjerojatno teške ozlijede, a moguće i žrtve.

Naime, nakon što su shvatili da su na pogrešnoj cesti pri pokušaju okretanja zaglavili su u snijegu. Spasioci su terencem stigli do unesrećenih i za tren ih izvukli iz snijega te ih prepratili natrag do Sv. Roka gdje su nastavili put autocestom koja se do tada bila već otvorila.

- Zato smo mi tu, zato se educiramo, zato se opremamo, zato nas financiraju RH i JLRS jer znamo prepoznati trenutak kada nekome izgleda da opasnosti nema, mi je prepoznajemo, donosimo odluku i krećemo, jer u suprotnom bilo bi kasno za sve. Možda će sutra tako neku ili sličnu glupost napraviti naš otac, djed, sin, kćer ili prijatelj i onda nećemo reći tko im je kriv, neka se izvlače sami i slično. I nemojmo, budimo ljudi i pomozimo svi tamo gdje i kome zatreba na svoj način i u okviru svojih znanja i sposobnosti. I mi smo isto tako samo ljudi koji se konstantno educiramo, treniramo i opremamo i odabrali smo ovaj poziv, potpuno besplatno, jer spašavanje je naša misija. A ljudski život nema cijenu - kažu spasioci, zaključujući da iako su dionici ove priče učinili prekršaj, imaju pravo na spašavanje i život, a na njima je kao službi da im to i pruže.