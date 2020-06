Navijači u Zagrebu pozirali sa zastrašujućim transparentom : 'Ovo je jezivo, ne samo za Srbe'

Žalosno je vidjeti da su mladi zadojeni tolikom mržnjom da pišu takve ogavne poruke, komentirao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Neki navijači se ispričavaju zbog transparenta

<p>Srpsko narodno vijeće objavilo je jutros na Twitteru fotografiju snimljenu u zagrebačkoj Kustošiji na kojoj se vide navijači kako drže natpis "Je**t ćemo srpske žene i djecu". Snimio ju je fotoreporter Nikola Šolić.</p><p>Za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a517130/Boris-Milosevic-za-N1-Ovo-je-jezivo-i-uznemirujuce-za-sve-a-ne-samo-za-Srbe.html" target="_blank">N1</a> ovu je zastrašujuću poruku komentirao predsjednik Srpskog narodnog vijeća <strong>Boris Milošević.</strong></p><p>- Ovo je jezivo i uznemiravajuće za sve, a ne samo Srbe. Žalosno je vidjeti da su mladi u Zagrebu zadojeni tolikom mržnjom da pišu takve ogavne poruke uz povike „Ubi, ubi Srbina“. Nedavno je Srpsko narodno vijeće objavilo Bilten o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u 2019. godine pun sadržaja kao transparenti kojima su ovi mladi navijači mahali - kaže Milošević.</p><p>- Nebrojeno puno puta smo upozoravali na poruke poruke mržnje, o povicima na utakmicama, o grafitima koji postaju sve ogavniji.<br/> To je, nažalost, postalo toliko uobičajeno da to nije samo komunalni problem, problem policije i pravosudni problem, to postaje strukturnim problemom društva. Sve je to rezultat relativizacije i normalizacije ustašluka i pokliča mržnje koji iz ovakvih poruka prelazi u fizičko nasilje - rekao je Milošević za N1.</p><p>Ovu poruku komentirao je i jedan član BBB.</p><p>- Kao što već vjerojatno svi na našu veliku žalost informirani/izviješteni o nimalo lijepom i za svaku osudu ružnom djelu, htio bi se ovim putem u svoje osobno ime i prezime ispričat svim Kustošijancima, te svim ostalim koji su ostali ugroženi ovim činom. U svemu lijepom nažalost mora bit i onog manje lijepog, čin pojedinca je srušio sve ono kaj smo gradili već godinu i nekaj i kaj smo privukli Vas koji ste nam dali podršku te i Vas druge koji ste tu bili samo za pokoji komentar u negativnijem smislu. Sve sto je bilo dobro postalo je loše i najgore, ne znam iskreno kako da Vam se svima izvinem radi ovakvog naprosto užasnog čina, jedino što mogu i ljudski je da Vam se svima ovdje izvinem u svoje ime, jer su pojedinci učinili ova sva uljepšavanje, te sve prekrasne grafite koje smo radili manje vrijednim i bacili kaljužu na nas sve kao grupu ljudi koja živi za ovu domovinu, za ovaj grad, za nas klub, za kvart - napisao je u grupi Tomislav Špiljar.</p><p>- Najmanje od ovog svega je da Vam se ispričavam u ime svih nas, nije mi ni na kraj pameti bilo da će čin pojedinca ovu grupicu Kustošijanaca bacit u očaj. Svatko od nas ovdje je u životu pogriješio i to je normalna pojava u ljudskom rodu, neki malo više neki malo manje, mi smo sinoć pogriješili jako puno i svjesni smo svega, je da je stvar pojedinca, al kakva bi to grupa bila kad svi ne bi skupa preuzeli odgovornost za naše stvari. U dogovoru sa ljudima do daljnjega nećemo stavljat ništa u ovu grupu kako bi barem malo ublažili ovo sve, tko želi vidjet kaj se radi na kvartu bu vidio, tko ne želi tak i tak ne mora. Još jednom isprike u ime svih nas. U životu se pogriješi, ali poslije toga je najbitnije biti svjestan te situacije i izvući poruku te biti pametniji - dodao je. </p><p>Zagrebačkoj policiji poslali smo upit o ovom transparentu.</p>