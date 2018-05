Nažalost prekasno: Kosili travu uz cestu gdje je poginuo dječak

Kao roditelj razumijem svu bol obitelji koja je izgubila dijete u tragičnoj nesreći. Grad Daruvar će poduzeti sve da se takvo što više ne dogodi. Najmanje što možemo napraviti je da pomognemo obitelji u ovim po njih najtežim trenucima, kazao nam je Damir Leniček, prvi čovjek grada u kojemu se u utorak dogodila strašna tragedija.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Leniček, pojašnjava da je lijeva strana ceste, ona uz prugu, na kojoj je dječak izgubio život, vlasništvo HŽ-a i da ju oni trebaju održavati.

Stoga su poslali i dopis, koji su zaprimili na daruvarskoj postaji 24. prošlog mjeseca. Dio ceste (i to suprotna strana od one na kojoj se dogodila nesreća) pripada Gradu Daruvaru, koji, kako je kazao gradonačelnik, kosi dva do tri puta godišnje, dok je veći dio u vlasništvu Hrvatskih šuma. Poslali smo upit HŽ-u zašto trava nije pokošena, ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dječak (9) poginuo je dok se vraćao s bratom iz škole na biciklu. Dječaci su dolazili preko pruge stazom na prometnicu koja je zarasla u visoku travu. Dječak je biciklom izašao na ulicu u trenutku kada je cestom u Ford Escortu naišao maturant (19) Tehničke škole u Daruvaru. Udarac je bio stravičan i dječak je ostao ležati u krvi, pred očima starijeg brata.

Mnogi, a među njima i majka poginulog dječaka, upiru prst u nadležne. Da je trava, kažu, bila pokošena, dječak bi vidio vozilo, ali bi vjerojatno i vozač njega opazio pa bi se najvjerojatnije tragedija izbjegla.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Danas smo na mjestu nesreće naišli na radnika HŽ-a koji je kosio travu.