Karlovčanin (42) dobio je uvjetnu kaznu zatvora od 20 dana s rokom kušnje od jedne godine, jer je 16. travnja prople godine oko 1.20 iza ponoći mrtav pijan prevario Hitnu službu i slagao im da ima koronu. On se naime u te sitne noćne sate zatekao u Mahičnu bez prijevoza do svojeg prebivališta u Karlovcu, pa je odlučio naći prijevoz na bizaran način.

Obratio se policiji na zaustavnom punktu uz cestu na kojemu su provjeravali propusnice kretanja, bilo je to vrijeme kada se bez propusnica nije moglo napustiti mjesto prebivališta, te im kazao kako je zaražen covidom, iako je znao da je zdrav. Pozvao je karlovačku Hitnu i sačekao ih na punktu.

Napravio je to samo zato da ga djelatnici Zavoda za hitnu medicinu u svojim kolima prevezu kući. Završio je, međutim, na triježnjenju na psihijatriji Opće bolnice Karlovac.

Sud je zaključio da je širio lažnu vijest i izazvao bezrazložno postupanje žurnih službi. No, na sudskom postupku se nije pojavio, pa je na sudu čitano kako je svoj postpak objasnio tijekom policijskog ispitivanja, piše Kaportal.

- S prijeteljem sam se pješice vraćao iz Ozlja i bio sam jako pijan. Došao sam do policajca i rekao da imam Covid-19. Pozvao sam Hitnu, odvezli su me u Opću bolnicu Karlovac, testirali na korona virus i smjestili na psihijatriju. Znam da nisam imao korona virus, ali mi je trebao neki prijevoz do grada - ispričao je muškarac.

Bolnički nalaz na Covid-19 mu je, dakako bio negativan.

- Da je okrivljenik postupao protivno zakonu utvrđeno je njegovom izjavom na zapisniku o ispitivanju osumnjičenika u kojem je izrijekom naveo da je prije zvanja hitne pomoći smatrao da nema koronu ali trebao je nekakav prijevoz do grada. Takvim njegovim ponašanjem širio je lažne vijesti te time izazvao bezrazložno postupanje hitnih službi a time nemir i nespokojstvo istih - navodi se u sudskom obrazloženju.