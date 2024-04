'Ne bojte se novih izbora. HDZ će govoriti da su oni skupi, ali nije tako. Skupa je korupcija'

Dobro je, nije loše, Most je dokazao da je jaka politička opcija, a građani su jasno pokazali da žele promjenu. Dvije trećine ljudi jasno je reklo da je dosta ove situacije i da je promjena nužna. Mi u Mostu smo otpočetka bili jasni u svom stavu, možemo ići sa svima, osim s HDZ-om. Oni nikako nisu opcija, priča nam Mostovac Bulj, komentirajući atmosferu nakon zaključenih izbora i ovogodišnjih, šarolikih rezultata.

Most je dobio ukupno 11 mandata, a kako kaže Bulj, on može govoriti samo o svojoj izbornoj jedinici. U svom Sinju ovaj je put tako dobio 30 posto više glasova nego na prošlim izborima, to jest dva mandata.

- Od svih kandidata sa svih lista dobio sam najveći broj glasova u Sinju. Mogu reći da je to ok, malo je nedostajalo za treći mandat, ali gledajte, ovo je bila najkraća i najneobičnija kampanja dosad. Imali smo doslovno jedan kombi, podijelili nešto letaka... - priča Bulj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Nakon izbora počela je prava matematika, no naš je sugovornik jasan: 'Most može koalirati sa svima, osim s HDZ-om'.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nitko me još nije zvao i neka im ne pada na pamet. S HDZ-om nećemo, Možemo! je isto upitno s tim svojim napadnim politikama koje uništavaju našu tradiciju i koje su, po mom mišljenju, štetne za naše obitelji. No i to je manje bitno, najbitnije je da se ne ide s HDZ-om ili SDSS-om - ističe te dodaje da je svaki glas za Most, ali i sve druge stranke u RH, ovaj put bio glas protiv HDZ-a. Hrvati su jasno pokazali da su protiv Vlade i bilo koji glas za nekog drugog, bio je glas protiv vladajućih.

No je li onda udruženje s ljevicom opcija?

- Narod je rekao da želi promjene. Mi smo jasni po pitanju naših stavova i politika. No ako političke strane ne mogu naći zajednički izbor i ne mogu se ujediniti, po meni je jedino pošteno ponoviti izbore. Ne treba se narod bojati izbora, novi izbori bili bi pošteniji, bila bi to osnova političke higijene i opet nova prilika da ljudi izaberu. I ne dajte se zavarati, HDZ-ovci će sada govoriti da su izbori skupi, ali nisu. Skupa je korupcija - zaključuje Bulj.