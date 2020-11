Ne broje se svi zaraženi: One koji imaju koronu, a liječnik ih ne pošalje na test, ne računamo

Liječnici mogu proglasiti ‘vjerojatno COVID’ bez testa. Ni kod gripe, kažu, ne šalju pacijente na mikrobiološko testiranje. Hoće li to postati praksa za svu koronu?

<p>Još jedan rekordan COVID dan - u protekla 24 sata zabilježeno je novih 2890 zaraženih, 1307 pacijenata je na bolničkom liječenju, 135 njih na respiratorima. Koliko bi brojka, međutim, tek bila rekordna kad bi joj se pridružili svi s novom dijagnozom koja se u ordinacijama stručno navodi kao U07.2?</p><p>Liječnici opće prakse, odnosno obiteljski liječnici tom šifrom, u pravilu telefonski, dijagnosticiraju COVID sumnjive pacijente, odnosno proglašavaju “vjerojatan, neidentificirani COVID”. Kako nam je nekoliko njih objasnilo, takvu dijagnozu postavljaju kad su kapaciteti za testiranje prenatrpani, što je sve veći problem.</p><p>Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nismo još dobili odgovor koliko je dosad takvih dijagnoza bilo i svrstavaju li ih u statistiku novih zaraženih. Neslužbene informacije epidemiologa kažu da ih se ne ubraja u taj podatak. Ipak, liječnici su takvim pacijentima dužni odrediti izolaciju. Ona traje deset dana ako pacijent zadnja tri dana nema nikakvih simptoma ili dulje ako su prisutni.</p><p>Ako nije moguće uzeti bris oboljelog kontakta prvih dana bolesti ili ako zbog laboratorijskih kapaciteta nije moguće očekivati nalaz u roku od nekoliko dana, nije ih potrebno testirati, potvrđuju u Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine.</p><p>Te se pacijente, dodaju, smatra oboljelima od COVID-19 i klasificira kao “vjerojatan slučaj”. Ne znaju svrstava li Nacionalni stožer i te pacijente u novozaražene. Iz HZJZ-a odgovora nema. Podsjetimo, čitava priča oko ovakvih dijagnoza “vjerojatnog COVID-a” u javnost je izašla nakon što nam se javila Zagrepčanka koja je dijagnozu zaraze korona virusom dobila preko telefona.</p><p>- Ujutro sam nazvala doktoricu i navela sve simptome, od bolova, temperature, glavobolje, malaksalosti nadalje. Rekla je da tu nema sumnje, da je riječ o koroni i da ostanem kod kuće. Dodala je kako su veliki pritisak i redovi na testiranju te da će me odmah zavesti kao pozitivnu i da ne opterećujem sustav testiranjem kad zna da je ovaj virus u pitanju - rekla nam je ranije Zagrepčanka koju je također zanimalo je li ona sad dio službene statistike ili ne. Međutim, odgovor od svoje liječnice nije dobila.</p><p>Obiteljski liječnici s kojima smo razgovarali oko ovog slučaja povlače paralelu s gripom, za koju u najvećem broju slučajeva bolesnika također ne šalju na mikrobiološki test. Gripa se prijavljuje bez testa i tako nastaje statistika oboljelih od nje.</p><p>No u ovom se slučaju, čini se, broje samo testirano potvrđeni zaraženi, ne i oni za koje liječnici misle da to jesu, proglašavajući ih “vjerojatno zaraženima”. Hoće li i korona u budućnosti, ako još dugo ostane s nama, poput gripe biti detektirana samo na temelju procjene liječnika, pokazat će budućnost. Do testiranja na uputnicu je sve teže doći ako simptomi nisu jako teški i moguće je da će biti sve više “vjerojatno zaraženih”, nego onih kod kojih će to biti potvrđeno i testom.</p><p>Masovno testiranje u Slovačkoj pokazalo je da imaju desetak tisuća više aktivnih slučajeva nego što je dotad prijavljeno. Moguće je da je takva situacija i u Hrvatskoj, pogotovo ako svi s “vjerojatnim COVID-om” ne ulaze u službenu statistiku.</p><p>- Ako se javi pacijent koji je bio u bliskom kontaktu s oboljelim, upućuje se u samoizolaciju od deset dana od zadnjeg bliskog kontakta. Prati ga se i javlja se liječniku u slučaju pojave bilo kakvih simptoma. Ako ti simptomi upućuju na COVID, naručuje ga se na testiranje.</p><p>U slučaju da su kapaciteti za testiranje ograničeni, oboljelog se smatra osobom sumnjivom na COVID. Znači, radi se o vjerojatno oboljelom, ali kod kojega virus nije identificiran pa se tako i klasificira. Nije dokazano testom pa ostaje kao sumnja. Nešto slično imamo i kod gripe - pacijent ima simptome koji upućuju na gripu, ali se nije išlo na izolaciju virusa radi potvrđivanja - objasnila nam je liječnica iz Zagreba kako to izgleda u praksi.</p>