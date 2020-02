Ne dam Hrvatskim vodama da unište moj vrt, stablo i potok...

Nije to samo obično stablo, nije ovo samo potok - ovo ovdje je mali raj, mali eko-sustav kojeg sad žele uništiti, a zašto?

Pitaju se Tena Novak Vincek, njena majka Dunja Vincek i Tenin partner Hrvoje Pelicarić, koji su stali u obranu svoga "malog raja" uz potok Kustošak na zagrebačkoj Kustošiji.

Njihova se kuća i vrt uz potok nalaze samo stotinu metara od Parka prirode Medvednica, odakle im se niz potok slijeva gotovo pa bistra voda. I tako desetljećima, točnije 40 godina, otkad je gospođa Dunja ovdje sagradila kuću.

Tena (33) tu živi odmalena, odrasla je uz potok i visoki, stoljetni klen. Hrvatske vode to stablo, kao i okolno raslinje uz potok sad žele srušiti, a potok "dovesti u red" betoniranjem korita.

Tena i njena obitelj to neće dopustiti, najavljuju, kažu da će to biti ekocid, za koji nikakvog opravdanja nema. Ova mlada violinistica i kompozitorica najavljuje da će se, dođe li do pokušaja sječe, popeti na "svoje drvo" i ostati tamo koliko god treba.

- Meni ništa ne mogu, ne smiju, ali ne dam ni svoje drvo. Ono je moj mir, moje svetište, moje djetinjstvo, jednako tako i potok kojeg sad žele ukalupiti u beton. U nedjelju, točno u podne organiziramo prosvjed, na koji pozivamo sve koji se protive ovakvim postupcima, najavljuje Tena.

Foto: nina durdevic

Kako stoji na Facebook pozivu, prosvjed se organizira se protiv daljnjeg devastiranja parka prirode Medvednice i drugih parkova prirode, i općenito prirode u Hrvatskoj.

Sve je počelo, priča nam, prije nekoliko dana, kad je u vrtu iza kuće, uz potok, zatekla ekipu koja je došla srušiti stablo i bambus uz potok. Njega je ovdje još 70-tih, mladicama kupljenim u Botaničkom vrtu, posadila mama Dunja.

- Mjerkali su, počeli skidati moj "štrik", a ja sam počela vikati, i pitala tko su. Tad su rekli da se izvode radovi uređenja potoka, i da je potrebno srušiti stablo i ostalo zelenilo. Istina, to je sve javno dobro, ali ne može se ni s javnim dobrom tako postupati!, ogorčena je Tena.

Kako se pobunila protiv intervencije, počela je padati jaka kiša, odustali su od posla i otišli, da bi onda krenula i njena pravna bitka. Pisala je Hrvatskim vodama, Državnom inspektoratu, svima. Traži zaustavljanje radova.

- Nitko se ovdje trideset godina, koliko ja znam, nije nikad pojavio ni očistiti potok, a sad ga žele staviti u betonsko korito. Pa nedaleko od nas, uzvodno, nalazi se velika brana, potok je čist i ne znam čemu betoniranje. Izgubit će svoju prirodnu sposobnost pročišćavanja, što se dokazalo svuda gdje je stavljen u betonski kalup. I biljke ga čiste, on prolazi kroz svoj prirodni meandar, i tako se pročišćava, pojašnjava precizno umjetnica, čija je majka Dunja došla s Krka, gdje živi, u obranu njihova staroga klena, i potoka.

Kako kaže majka, Hrvatske vode nisu vlasnik voda nego bi o njima trebale brinuti, a ovdje nikad nitko nije došao čistiti potok, sami to rade kad je potrebno.

- A ako vam kažu da betoniranje treba zbog poplava, to nije istina, nikad nismo imali s tim problema!, rezolutna je gospođa Dunja.

Podršku im je došao pružiti i glazbenik Damir Prica Kafka.

U nedjelju očekuju i dolazak mnogih drugih. Iz Hrvatskih voda im je poručeno da je o svemu provedena javna rasprava, o kojoj oni, kažu, nisi obaviješteni. Štoviše, nije im predočen niti zaključak te rasprave.

U Hrvatskim vodama i nama odgovaraju kako je bila rasprava, ali zaključke i broj onih koji su se izjasnili za početak radova- nemaju. Za to se moramo, kažu, obratiti Gradu Zagrebu. Odgovaraju da je "predmetna dionica vodotoka neposredno ispod dviju brana smanjene protočne moći jer je obrasla u gusto raslinje, nataložen je nanos, uz samo korito i u koridoru vodotoka izgrađeni su razni pomoćni objekti, a u koritu se nalazi veća količina građevinskog i glomaznog otpada.

Mještani su tražili uređenje potoka Kustošak navodeći da je leglo štakora i zmija", tvrde u Hrvatskim vodama. Pravdaju se i da moraju napraviti "sanitarnu sječu" stabala u koritu vodotoka, koje bujica može potkopati, i koja, tvrde opet, "smetaju izvođenju radova". A za radove još nemaju lokacijsku dozvolu, tek pišu zahtjev za njeno izdavanje.

- Značajnijih poplava na toj dionici nema upravo zbog izgrađene dvije brane, ali sa sigurnošću ne možemo tvrditi da ih neće biti. Svjedoci smo sve učestalijih klimatskih promjena i nepredvidivih oborinskih događaja, zaključuju u Hrvatskim vodama.

Dotrajala visoka stabla su, dodaju, "prijetnja po život i zdravlje građana i njihove imovine".

Zanimljivo je da Tena Novak i svoj umjetnički izričaj snažno veže uz prirodu, pa čak upravo uz ono magično stablo za koje se sada bori! Na njemu je snimala i prizore za projekt koji je radila pod umjetničkim imenom Anette Cavon, a baš je u tom projektu vizionarski predstavila duh one borbe i ljubavi prema svom vrtu što ga sada i jasno demonstrira.

- Borit ćemo se za prirodu, nećemo dopustiti da ju unište!, poručuju iz svog bio-vrta Tena, Dunja i Hrvoje.

Jer ovdje žive, i gnijezde se ptice, vjeverice, ježevi, vrtovi su, zahvaljujući potoku kakav je oduvijek bio, bogati. Dosta im je, kažu, ubijanja prirode. Svaki dan gledaju, već godinama, izvlačenje trupaca s Medvednice, ogolijevanje šume, kojem nema kraja.

I dok se aktivisti i udruge pokušavaju boriti protiv razorne sječe na Medvednici, Tena Novak i njezini najbliži suočeni su s motornim pilama kraj kućnoga praga i žele obraniti jedno stablo i jedan potok.

Foto: nina durdevic

