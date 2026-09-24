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PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+

Ne gledamo mi Mjesec, nego zemlju, u kojoj bi trebalo uvesti reda. A nebo može i sačekati

Piše Boris Rašeta,
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Ne gledamo mi Mjesec, nego zemlju, u kojoj bi trebalo uvesti reda. A nebo može i sačekati
Zagreb: Hrvatska i SAD potpisali sporazum o suradnji Artemis o istraživanju svemira | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Toliko se puta samoobmanjujemo tvrdnjom o "zemlji koja ima velike resurse", zaboravljajući da resurs nisu more, otoci i obale, nego ljudi, moral, zakoni

Zapravo, vijest je zazvučala kao parodija i pametnije bi bilo da je vlada mogla nekako zatajiti. Dakle, Hrvatska se pridružuje svemirskom programu Amerike i NASA-e, kojim se stvara set pravila za kolonizaciju Mjeseca, Marsa, satelita i drugih. Posve je jasno da će bilo koji misleći čovjek odmah upasti u napast hereze, kriticizma, pa pomisliti kako je žaba vidjela da se konji kuju, pa i ona digla nogu. Mi ne znamo što se krije deset metara ispod tla u Gospiću. Ne znamo čiji je sve otpad završio u Lici niti znamo kamo ćemo ga i po kojoj cijeni otpraviti. Čuli smo da je riječ o nekih 45 milijuna eura - ali biste li se kladili da će na tom iznosu sve završiti? Sve to ne znamo, ali znamo kako do Mjeseca.

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