Ne gledamo mi Mjesec, nego zemlju, u kojoj bi trebalo uvesti reda. A nebo može i sačekati

Zapravo, vijest je zazvučala kao parodija i pametnije bi bilo da je vlada mogla nekako zatajiti. Dakle, Hrvatska se pridružuje svemirskom programu Amerike i NASA-e, kojim se stvara set pravila za kolonizaciju Mjeseca, Marsa, satelita i drugih. Posve je jasno da će bilo koji misleći čovjek odmah upasti u napast hereze, kriticizma, pa pomisliti kako je žaba vidjela da se konji kuju, pa i ona digla nogu. Mi ne znamo što se krije deset metara ispod tla u Gospiću. Ne znamo čiji je sve otpad završio u Lici niti znamo kamo ćemo ga i po kojoj cijeni otpraviti. Čuli smo da je riječ o nekih 45 milijuna eura - ali biste li se kladili da će na tom iznosu sve završiti? Sve to ne znamo, ali znamo kako do Mjeseca.