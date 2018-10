'Ne kažnjavate zločince, vi ste izdali naše nacionalne interese'

Most nezavisnih lista zapitao je u petak tko je ukinuo Povjerenstvo za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23. i 24. o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji; Vladu je optužio za izdaju nacionalnih interesa, te upozorio na, kako tvrde, korupciju u Ministarstvu vanjskih poslova.

„Javnost treba znati da se Povjerenstvo Vlade, koje je trebalo utvrditi poduzima li Srbija sve korake kako bi se kaznili ratni zločinci koji su počinili zločine u RH te kako bi se obeštetile žrtve, uopće ne sastaje. Po javnim podacima, to se povjerenstvo sastalo dva puta, no niti jednom u mandatu sadašnje ministrice vanjskih poslova i potpredsjednice Vlade Marije Pejčinović Burić”, rekao je čelnik Mosta Božo Petrov na konferenciji za novinare.

Iz tog razloga, kazao je, Most nezavisnih lista uputio je pitanje Vladi postoji li to povjerenstvo ili su ga možda ukinuli. „Ovo povjerenstvo osnovano je 19. srpnja 2016. i tadašnji ministar vanjskih i europskih poslova zadužen je tada da bude predsjednik tog povjerenstva koje je dobilo zadatak da utvrdi da li Srbija u pregovorima ispunjava kriterije iz 23. i 24. poglavlja, a to znači hoće li se ratni zločinci privesti pravdi i obeštetiti hrvatske žrtve”, rekao je Petrov.

'Moguć je sukob interesa'

Petrov smatra da se otvara mogućnost sukoba interesa sadašnje ministrice vanjskih poslova Pejčinović Burić koja je 2013. bila savjetnica tadašnjem premijeru Srbije kako bi se Srbija lakše približila EU. „U isto to vrijeme naše Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) je trebalo rješavati teška pitanja u pregovorima sa Srbijom – od nestalih osoba, kulturnog blaga pa i zakona o univerzalnoj jurisdikciji." Petrov postavlja pitanje je li nesastavljanjem povjerenstva ministrica osobno radila na bržem pristupanju Srbije EU i na tom poslu ostvarila financijsku korist.

Sutrašnji prosvjed u Vukovaru, kaže, pokazuje ne samo da hrvatsko pravosuđe nije radilo ništa na utvrđivanju nestalih, kažnjavanju ratnih zločinaca, već i Ministarstvo vanjskih poslova nije učinilo ništa da se ispune kriteriji iz tih poglavlja, ratni zločinci privedu pravdi, a hrvatske žrtve obeštete.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ustvrdio je kako to povjerenstvo pokazuje da Ministarstvo vanjskih poslova ne drži do odluka Vlade jer se trebalo sastajati najmanje četiri puta godišnje.

Grmoja je podsjetio i na slučaj, koji je aktualizirao upravo Most, prijave zaposlenika MVEP-a Damira Sabljaka za protupravno trošenje državnog novca u dva veleposlanstva. O tome je Sabljak jučer svjedočio na Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

„Tom smo prigodom dobili i priznanje inspektora MVEP-a Damira Božića da je u slučaju spomenutih afera u veleposlanstvima Washington i Canberra prekršen pravilnik MVEP-a”, rekao je Grmoja.

Antikorupcijsko vijeće donijelo je, kaže, potom i jednoglasnu odluku da se MVEP-u predlaže da kao stranka u predmetu uputi USKOK-u zahtjev za utvrđivanje je li počinjena šteta za Državni proračun RH, temeljem nalaza Državne revizije za 2016. godinu.

„Ove dvije priče govore o izdaji hrvatskih nacionalnih interesa i korupciji u MVEP-u”, zaključio je Grmoja.

Miro Bulj je podsjetio da Most podržava sutrašnji prosvjed u Vukovaru protiv nerada institucija, koje ne kažnjavaju ratne zločince 28 godina od pada Vukovara. "Osobno ću nazočiti prosvjedu zbog nefunkcioniranja institucija koji zločince drže na slobodi jer institucije RH ne rade svoj posao”, rekao je Bulj.

'U nekim bolnicama se to radi bez iznimke u anesteziji'

Ines Strenja Linić referirala se na jučerašnji istup stranačke kolegice Ivane Ninčević Lesandrić, koja je u raspravi o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću rekla kako joj je nakon spontanog pobačaja rađena kiretaža 'na živo' i bez anestezije.

„Odgovor ministra koji kaže da to nije znao je nešto o čemu treba pisati. Tisuće žena je to doživjelo, a njoj su se jučer obratilo 100-tinjak njih pozivima i porukama da se to više nikad ne dogodi. Neću imenovati bolnice u Slavoniji, ali imate slučaj da se u jednoj to radi bez iznimke u anesteziji, a u nekima, ružno rečeno, ona koja donese kulen”, rekla je Strenja Linić, koja je inače liječnica.