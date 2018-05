'Ne može se reći da je netko s plaćom od 15.000 kuna bogat'

Emil Tedeschi, osnivač i vlasnik Atlantic Grupe vjeruje da će do nagodbe Agrokorovih vjerovnika doći. Misli da je to moguće ostvariti u zakonskom roku do 10. srpnja. Istaknuo je da je donošenje Zakona o izvanrednoj upravi bilo nužno.

- U toj nagodbi će sigurno biti više i manje zadovoljnih, ali uvijek se moramo vratiti na početak i što bi bilo da taj zakon nije donesen. Bila bi serija nekontroliranih stečaja, utjecaj i važnost Agrokora za hrvatsko gospodarstvo je nemjerljiva i jednim odnosom jedne kompanije na jednu nacionalnu kompaniju u Europi - rekao je Tedeschi gostujući u HRT-ovoj emisiji Romana Bolkovića '1 n 1'.

- Imam više interesa, ali svakom interesu pristupam temeljito. Ispada da se bavim širim društvenim fenomenima i to me zanima, ali to je odgovornost elite. Možemo reći da sam pripadnik poslovne, a samim time i društvene elite Hrvatske, a postoji i odgovornost elite. Svaka elita ima svoju odgovornost, kao što su nekad rekli da plemstvo obvezuje - kazao je Tedeschi.

'Kad se probudim i stanem pred ogledalo, ja sam zadovoljan'

- Sigurno sam odgojen u antifašističkom duhu i imam nultu toleranciju na fašizam, na bilo koju vrstu ekstremizma, šovinizma. Odgojen sam internacionalno. Živio sam u Italiji i Velikoj Britaniji. Djeca mi se školuju vani. Putujem, svoj posao i kontakte ostvarujem sa čitavim nizom čimbenika, od organizacija do pojedinaca diljem svijeta. Član sam važnih svjetskih relevantnih institucija, poput Trilaterale, odnedavno sam izabran u dekanov savjet Harvard Kennedy School of government. To me sigurno definira i ne bježim od razgovora o politici. Nikada nisam bio u politici. Pozivali su me gotovo sve relevantne političke stranke da se uključim u njihov rad. Sigurno da u mom svjetonazoru ima socijalno demokratskog aspekta, liberalnog ali i konzervativnih elemenata. U harmoničnom braku sam 26 godina. Odgajamo djecu da budu pristojni, normalni i skromni, da se za nas ne vežu nikakve afere. I to sve u zemlji koja ima najveći broj rastava, zlostavljanja u obitelji... Ako gledamo tako, onda sam ja izrazito konzervativan. Ali, uvažavam različite životne stilove svih ljudi, mojih prijatelja, kolega. Nikad se ne bih komentirao tuđe. Ali u čitavom nizu stvari izuzetno sam liberalan. Ja sam socijalno osjetljiv, iako će možda netko reći nedovoljno. Ali ja stvarno, kad se probudim i stanem pred ogledalo, ja sam zadovoljan. Mislim da se nema tko potužiti da sam mu ja osobno napravio nešto nažao - kazao je Tedeschi.

'Ne može se reći da je netko tko prima 15.000 kn bogat čovjek'

Na pitanje što misli o progresivnom oporezivanju, Tedeschi je kazao da je on da se zaštite potrebiti, ali je protiv demagogije.

- Ja sam u načelu za progresivno oporezivanje, ali sam protiv u definiranju da netko tko prima 15.000 kn da je to bogat i imućan čovjek i da njemu treba uzeti 35 ili 40 posto. Jer, što će se dogoditi? Jedan inženjer ili pravnik koji ostvaruje takvu jednu plaću, ako će to biti opterećeno najvećim razredom poreza, onda ćemo mi takve ljude poslati direktno u Irsku, Austriju... Ne može biti jedan liječnik, urednik, arhitekt, inženjer sa plaćom 15-18 tisuća kuna, što je za velik broj naših građana nedosanjan iznos, tretiran kao imućan i bogat čovjek. Ne možemo govoriti da jedan menadžer prodaje u Atlanticu može biti oporezovan isto kao i ja. Slično vam je kao i kod imovine. Porez na nekretnine, pa nije isto ima li netko 30 kvadrata i 100 puta po 30 kvadrata - govori Tedeschi.

O Atlantic grupi: Sve je počelo 1991. godine, imao sam 24 i pol godine

Još jednom je upitan o nastanku Atlantic grupe.

- Imam 51 godinu i uvijek se ima potreba govoriti o počecima Atlantic grupe. Osnovao sam ju sa 24,5 godine, počeo sam raditi s 20 godina u Veroni, onda u jednoj firmi u Trstu i nakon toga sam krenuo raditi kao najmlađi direktor najveće veleprodaje papira i celuloze u Europi. Poslali su me u Zagreb da u otvorim filijalu u Zagrebu. Spletom okolnosti, banke su likvidirale tu kompaniju i ostao sam na cesti. Osnovao sam Atlantic, a prešlo mi je šest zaposlenika koji su isto ostali bez posla gdje i ja. Bio je to listopad 1991. godine, a otac mi se pridružio godinu dana kasnije, kada je izašao iz tršćanske firme - navodi Tedeschi.

'Atlantic grupa je obrazac i primjer kako se upravlja firmom'

Dodaje kako se firma razvijala po klasičnom obrascu.

- U početku baviš različitim stvarima, dok nisam spoznao da je distribucija robe široke potrošnje puno lukrativnija nego što je to veleprodaja celuloze, papira itd. Nažalost, moj otac vrlo rano obolijeva, pa se povukao 1995. godine. Od početka sam prvi čovjek kompanije. Izuzetno sam ponosan na odnos s ocem koji je preminuo prije devet godina. No, ljudi pokušavaju stvoriti razne kontroverze. Tako sam nedavno pročitao na jednom ultradesnom portalu da je moj otac bio član neke zloglasne 14. brigade koja je klala nevine Hrvate na Bleiburgu. Moj otac je rođen 1938. godine, a prvi puta je bio u Austriji s 30 godina. Eto, tako se pokušava unijeti neki nemir u ovo što sam gradio, netko ima potrebu zaflekati nešto što je transparentno, kvalitetno i koja kontinuirano dobiva nagrade. Firma koja je obrazac i pokazni primjer kako se upravlja - navodi Tedeschi.

'Najveće postignuće je kad su zaposlenici privrženi firmi'

Navodi kako firma nije Emil Tedeschi.

- Uvijek biram pametnije od sebe i sposobnije. Firma nikada nije bila one man band, nego puno puno šira fronta sposobnih i predanih ljudi. Najveći kompliment mi je što ljudi koji rade u firmi u prvom licu kažu: 'Moja firma', misleći na sebe i to je najveće postignuće, jer osjećaj pripadnosti, emocija za kompaniju, pripadnost, to ne možeš kupiti i naručiti, ta se stvar stječe i zato se jedna kompanija razlikuje od druge. Privrženost firmi je nešto nemjerljivo - rekao je Tedeschi.

Dodaje kako je jako važna razlika u mišljenjima unutar firme.

- Nije mi se jedanput dogodilo da dođem u ponedjeljak i kažem da imam sjajnu ideju, napravio sam skicu, isprezentiram suradnicima, a oni kažu apsolutna bezvezarija. Kad razvijete takvu situaciju u timu, da vam ljudi mogu reći što misle o vašoj ideji, da nemate monopol na najbolju ideju, na zadnji stav, na najbolji stav, e to je onda ono što stvara kvalitetu i to nam u društvu fali - kaže Tedeschi.

'Milanović nije realizirao svoje potencijale i nije iskoristio generacijsku šansu'

Upitan je i što misli o premijersku karijeru Zorana Milanovića, inače Tedeschijevog bliskog prijatelja.

- Podijeljen sam stavom. On je izuzetno inteligentan, obrazovan čovjek koji je sigurno u politiku i stranku uveo neke bitne novine - jedan član - jedan glas, više kandidata za predsjednika stranke, a s druge strane sam njegov dolazak... Imao je velike mogućnosti, no mislim da ni približno nije realizirao svoje potencijale. Nedostaje mu čitav niz znanja i vještina, kao kadrovik se nije proslavio, mislim da je trebao imati više hrabrosti - govori Tedeschi.

U prvoj godini, dodaje Tedeschi, Milanović je neke stvari napravio.

- Ali iduće dvije godine je praktički prespavao, koliko god to njemu bilo teško čuti. A onda, kad se probudio, vukao je poteze koje ja osobno ne bih nikada. Ipak, njegov odnos prema izbjeglicama bio je sjajan. Pokazao je i humanost i državničku crtu. S druge strane, stvorio je previše konflikata, mislim da je često bio žrtva svog temperamenta. Žao mi je što nije bio hrabriji u odabiru barem dijela nestranačkih ljudi i da se nije usudio, a imao je tada političke karte, značajnu većinu, poziciju predsjednika Sabora, naklonost predsjednika Republike, da nije značajnije krenuo u reforme. A onda vas snađe, jer postoji čitav niz političkih stvari koje morate uzeti u jednadžbu, pa morate donositi kompromise. Mislim da Zoran nije iskoristio generacijsku šansu. Da li će vratiti u politiku? Mislim da za njega mjesta ima i mislim da takav format u našoj politici nedostaje - kazao je Tedeschi.

On smatra da ovo što se trenutno događa u SDP-u sigurno nije dobro, ali, s druge strane, ona sam se ne planira baviti politikom.

- Nemam političkih ambicija, jer smatram da sam bolji u ovom što radim - kazao je Tedeschi.