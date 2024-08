Ne, nisam temeljito proučio samoubojstvo generala Praljka, ali to za mene nije tabu tema...

Španjolski pisac sa stalnom njemačkom adresom Fernando Aramburu (1959.) postao je prije nekoliko godina globalna književna senzacija. Njegov roman "Patria" iz 2016. o sudbini pripadnika dviju baskijskih obitelji uhvaćenih u spiralu nasilja tijekom desetljeća djelovanja pobunjeničke baskijske skupine ETA-e osvojio je niz nagrada i oduševio čitatelje diljem svijeta. Nakon velikog uspjeha te epske priče, Aramburu je za svoje obožavatelje napisao nešto sasvim drugačije: roman "Čiope", izvorno objavljen 2021., intimna je priča o srednjoškolskom profesoru iz Madrida koji - razočaran obitelji, društvom, politikom i čitavim svijetom, a ponajviše samim sobom - odlučuje počiniti samoubojstvo. No, on to neće učiniti odmah, već točno za godinu dana, a dotad ćemo saznati što ga je natjeralo na tu radikalnu odluku. Aramburu je rođen u baskijskom San Sebastianu, u Zaragozi je diplomirao španjolski jezik i književnost, a od 1985. živi u Njemačkoj gdje predaje španjolski. Pošto je u rodnom gradu 1981. objavio svoju prvu knjigu, zbirku pjesama za djecu, do danas je napisao dvanaest romana, sedam zbirki priča, tri knjige eseja i šest zbirki poezije. "Čiope" je nedavno u hrvatskom prijevodu Željke Somun objavila nakladnička kuća Fraktura. Tim je povodom Aramburu ljubazno pristao na razgovor za Express, u kojemu nam je između ostaloga otkrio dopušta li svojim likovima da se sami razviju, kako život u Njemačkoj utječe na njegov rad, te što misli o samoubojstvu i legalizaciji eutanazije.

