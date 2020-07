'Ne smije se uskratiti biračko pravo oboljelima od Covida19'

Sud smatra da bi to bilo suprotno Ustavu. Državno izborno povjerenstvo treba naći način da se oboljelima to omogući

<p>Ustavni sud RH odlučio je na sjednici u petak da se ne može uskratiti ustavno biračko pravo oboljelima od Covida19, jer bi to bilo suprotno Ustavu,<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a523301/Ustavni-sud-odlucio-Ne-smije-se-uskratiti-biracko-pravo-oboljelima-od-Covida19.html"> javlja N1 Televizija.</a></p><p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) treba naći način da se oboljelima to omogući.</p><p>Podsjetimo, DIP već danima prima brojne kritike jer su donijeli odluku kako oni koji imaju korna virus ne smiju glasovati. </p><p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) u srijedu je djelomično izmijenilo preporuke biračima za dolazak na biračko mjesto, koje se tiču glasanja s povišenom temperaturom, a u cilju sprječavanja zaraze koronavirusom. </p><p>Dip biračima preporučuje da ujutro izmjere tjelesnu temperaturu, pa ako je viša od 37, 2 C i/ili ako birači maju respiratorne ili druge simptome karakteristične za SARS-CoV-2 (COVID-19), da se jave telefonom nadležnom liječniku. Po izmijenjenoj preporuci, biračima kojima je dijagnosticirana zaraza sa SARS-CoV-2 (COVID-19) neće se moći osigurati glasanje s obzirom da im je izrečena mjera izolacije (čl. 21. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti), a koja uključuje i zabranu kontakata sa svim drugim osobama, pa samim time i kontakta sa članovima biračkog odbora.</p><p>Prijašnja je preporuka bila da u jutarnjim satima izmjere tjelesnu temperaturu, pa ako je viša od 37,2 °C i/ili ako birači imaju respiratorne simptome ili druge simptome karakteristične za korona virus, trebaju se javiti telefonom nadležnom liječniku te, što je kasnije promijenjeno, da ne smiju pristupiti biračkom mjestu, niti kontaktirati gradsko/općinsko izborno povjerenstvo ili birački odbor radi glasanja kod kuće, jednako kao i birači koji su zaraženi sa SARS-CoV-2 (COVID-19).</p>